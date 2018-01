Neue Aktivitäten beim Obst- und Gartenbauverein

Der Zeiler Obst- und Gartenbauverein ist gegenwärtig aktiv. Vorsitzender Ulrich Dölker und Christel Babel waren kürzlich im Sophiengässchen tätig. Abgesehen von weiteren geplanten Einsätzen informiert der Verein über seine zukünftigen Aktivitäten.



Rund um die Balkonpflanzung

Mit der Gärtnerei Zösch in Sand lädt der Obst- und Gartenbauverein Zeil zu einer Informationsveranstaltung rund um die Balkonbepflanzung ein. Auch Nichtmitglieder sind nach der Mitteilung des Vereins eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf etwa 20 Personen beschränkt.

Termin ist am Mittwoch, 10. Mai, um 18 Uhr bei der Gärtnerei Zösch in Sand. Anmeldung erbittet der Vorsitzende Ulrich Dölker unter der Rufnummer 09524/300671 oder per E-Mail doelker@online.de. Mitfahrgelegenheiten können nach Absprache organisiert werden.



Pflege des Kräutergartens

Die Zeiler Hobbygärtner widmen sich am Freitag, 5. Mai, der Pflege des Kräutergartens in der Nähe der Grabengärten. Treffpunkt ist für die freiwilligen Helfer um 15.30 Uhr am Kräuter-Hexen-Garten (hinter der Sparkasse). Kleinwerkzeug (Hacke, Schere) sollten mitgebracht werden.



Zur Landesgartenschau

Der Vereinsausflug des Obst- und Gartenbauvereins findet wieder gemeinsam mit dem Eigenheimerverein statt. Das Ziel ist die Landesgartenschau in Pfaffenhofen an der Ilm. Gefahren wird am Samstag, 22. Juli. Die Abfahrtszeit ist ab 6.30 Uhr, die Zusteigemöglichkeiten sind Haardtlinde, Marktplatz, Steinernes Haus. Die Rückfahrt ist gegen 16 Uhr geplant. Eine Einkehr zum Abendessen soll auf der Strecke erfolgen.



Anmeldung ist erbeten

Interessenten melden sich zum Preis von 33 Euro (einschließlich Eintrittsgeld für die Landesgartenschau) im Vorfeld bei Vorsitzendem Ulrich Dölker an, Telefon 09524/300671 oder per E-Mail doelker@online.de. Der Fahrpreis ist bei Anmeldung zu entrichten. Auch Nichtmitglieder sind nach den Angaben des Zeiler Vereins willkommen. red