Nationalpark wäre eine Jahrhundertchance

Leserbrief zur Hauptversammlung des Vereins "Unser Steigerwald" (FT vom 21. März) in Gerolzhofen:



Trotz aller Meinungsverschiedenheiten erkenne ich als Nationalparkfreund an, dass auch die Mitglieder dieses Vereins sich für ihre Heimat einsetzen. Manche Behauptung möchte ich aber erwidern.

Zum Beispiel, dass der Ausschluss des Steigerwaldes begründet sei, da er naturschutzfachliche Voraussetzungen nicht erfülle. Das Bundesamt für Umweltschutz hat dem Steigerwald den fünften Platz von 24 in einer Liste von Nationalparksuchräumen für ein Unesco-Weltnaturerbe zuerkannt.

Die Begründung für die Entscheidung Ministerpräsident Seehofers war denn auch vielmehr der jahrelange Streit in der Region. Angesichts des Streits im Spessart dürfte dies überholt sein. Im Steigerwald dagegen ist der Stimmungswandel pro Nationalpark heute deutlich erkennbar. Nur nicht für den Staatssekretär Eck. Der wiederum legt nach mit der Behauptung, ein Nationalpark sei keine Jobmaschine.

Wir erinnern uns: Erstens wirbt selbst das Umweltministerium auf seiner Website NP3 mit dem Aufschwung der Konjunktur. Zweitens war nie die Rede davon, dass der Nationalpark eine Jobmaschine sei, er sei vielmehr ein bewährter Impulsgeber für die Konjunktur einer Region. Alle deutschen Nationalparke bestätigen das. Beim Gerolzhöfer Infoabend haben Geo-net und der Verein Nationalpark Nordsteigerwald mit Fachleuten aus dem Bayerischen Wald diese Botschaft erfolgreich an viele interessierte Bürger vermittelt.

Aber wo soll das Geld für den dritten Nationalpark herkommen? Zum Beispiel aus den Gewinnen der Bayerischen Staatsforsten, damit die endlich mal dem Gemeinwohl zugutekommen. Es fiel mir wirklich unangenehm auf, wie Staatssekretär Eck die möglichen Fördergelder schlechtredet. Vielleicht erscheinen 20 Millionen Euro jährlich, vom reichen München aus gesehen, nur wie eine Kleinigkeit. Im Steigerwald lässt sich damit sicher viel erreichen. Es gibt in der Region bedürftigere Leute als Herrn Eck und die wollen ganz und gar nicht auf solch eine Jahrhundertchance Nationalpark mit den Fördergeldern verzichten.

Rudolf Schneidmadel

Ebelsbach