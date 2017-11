Nach der Base die "Reuth"

Bernhard Panzer



Retta Müller-Schimmel, die Stadträtin mit dem klassisch grünen Profil, nutzte die Gelegenheit, im Planungsausschuss auf ein ihr wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Beim sozialen Wohnungsbau dürften keine Ghettos entstehen, hatte sie bereits in früheren Sitzungen gefordert. Dieses Wort nahm die Herzogenauracherin jetzt zwar nicht in den Mund, aber sie mahnte trotzdem: Bei der Ausweisung neuer Baugebiete sollte man gut durchmischen und keine einseitige Nutzung entstehen lassen.

Entsponnen hatte sich die Diskussion im Zusammenhang mit dem geplanten Baugebiet nahe der Rehaklinik. Dort ist vor allem Geschosswohnungsbau vorgesehen. Und in diesen Gebäuden sollen finanziell sozial verträgliche Wohnungen entstehen. Das Bauleitverfahren gehe von einem allgemeinen Wohngebiet aus, wie Bürgermeister German Hacker (SPD) erläuterte, aber die Absicht der Stadt sei klar. Hacker: "Die Zielrichtung ist der soziale Wohnungsbau."

Retta Müller-Schimmel wollte diese Konzentration auf ein Gebiet nicht so recht gefallen. Sie nannte das "große Wort Inklusion" und wünschte sich, dass man die Flächen mehr durchmischen möge. Sozialer Wohnungsbau sollte nicht nur an einer Stelle vorhanden sein, meinte sie. Auf der Herzo Base sehe man im Geschosswohnungsbau ja auch nicht diesen Zweck vor. Da gebe es Unterschiede, erläuterte Hacker. Zum einen seien die Festlegungen im Masterplan schon vor vielen Jahren getroffen worden. Zum anderen sei das Wohnen dort einfach teurer. So bekämen die größeren Wohngebäude beispielsweise Tiefgaragen. Und außerdem, so Hacker, sei rund um das geplante neue Wohngebiet in der Reuth ja auch schon viel vorhanden. "Die Durchmischung ist doch da", sagte der Bürgermeister.

In der jüngsten Sitzung machte der Planungsausschuss den ersten Schritt für das Bauleitverfahren. Das Planungsbüro Vogelsang aus Nürnberg wurde mit den "Planleistungen für das Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplans" beauftragt, wie es formell heißt. Das gilt auch für die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans. Die Auftragssumme liegt bei rund 68 000 Euro. Nach dem Grundsatzbeschluss, dass dieses Baugebiet gewünscht wird, ist das nun der erste Schritt eines Weges, der wohl noch fünf Jahre bis zum Bau des ersten Hauses dauern wird.

Diese Zeitspanne ist für Bürgermeister Hacker aber auch kein Problem. Denn in den nächsten Monaten sei die Herzo Base das Thema Nummer eins im Wohnungsbau der Stadt Herzogenaurach. Im zweiten Bauabschnitt, der gerade vermarktet wird, entstehen Häuser für 900 Menschen. Die gleiche Größenordnung umfasst auch der dritte Abschnitt, der jetzt in die Wege geleitet wird und der bis 2019 baufertig sein dürfte. Wenn sich das Gelände in der Reuth dann erst später anschließt, sei das angesichts der Fülle der Aufgaben sogar sinnvoll. Man solle eins nach dem anderen realisieren.

Der Flächennutzungsplan sieht in dem Bereich an der Nordumgehung eine große freie Fläche vor (elf Hektar). Für das Baugebiet in Frage käme jedoch nur ein kleiner Teil. Der Rest sei Grünland und diene ebenso zur Erholung der Bevölkerung wie ein angrenzendes Landschaftsschutzgebiet, sagte der Bürgermeister.