Nach Reha-Erfolg sind die Jubilare noch glücklicher

Sehr glücklich nach einer schweren Erkrankung feierten am Wochenende Martin und Ernestine Eckert in Lembach ihre diamantene Hochzeit. Dazu gratulierten die ganze Familie, viele Nachbarn und Freunde, der Bürgermeister und stellvertretender Landrat Michael Ziegler (CSU) und Ortssprecherin Jutta Aumüller. Alle freuten sich, dass sich Martin Eckert in der Reha in Bad Bocklet wieder so gut erholt hat.

Das Jubelpaar hatte am 22. April 1957, dem Ostermontag, bei schönstem Wetter in der St. Bartholomäus-Kirche in Priesendorf geheiratet. Bis zur Geburt der zweiten Tochter arbeitete Ernestine Ecker, eine geborene Graser, bei Kugelfischer in Ebelsbach, danach führte sie den Haushalt, der sich noch um die dritte Tochter vergrößerte, und sie arbeitete beim Eltmanner Stadtförster, um das Familieneinkommen zu erhöhen.

Martin Eckert war zunächst in der Erba in Bamberg, dann Jahrzehnte lang bei Kugelfischer in Eltmann beschäftigt. Nach 45 Berufsjahren ging er 1992 in Rente. Er betätigte sich aktiv in verschiedenen Vereinen wie dem Kleintierzuchtverein Ebelsbach, dem Lembacher Vogelschutzverein und der Blaskapelle Lembach, die er mitbegründet hat. Der Kirchaicher Gesangsverein hat ihn sogar zum Ehrenmitglied ernannt.

Heute verbringt Martin Eckert gerne die Zeit mit seinen Hühnern, Enten und anderem Kleingetier, das er in der Nähe seines Hauses hält. Auch spielt er nach wie vor gern auf seinem Tenorhorn.

Seine Ernestine führt nach wie vor den Haushalt und strickt gerne. Bei schönem Wetter sitzt das Jubelpaar gerne vor dem Haus auf der Hofbank und genießt den Blick in die Natur.

Michael Ziegler dankte dem Jubelpaar für das Engagement im Dorf und den Vereinen. Der Jubiläumstag der kirchlichen Trauung gehörte dann ganz der Familie mit den drei Töchtern, den Schwiegersöhnen und mittlerweile fünf Enkelkindern. Auch der FT gratuliert herzlich.