Nach 200 Jahren angekommen

Nein, "beleidigt" ist der Brückenheilige nun nicht mehr. Zufrieden lächelt Sankt Johannes Nepomuk von seinem Podest an der Leiterbachbrücke auf die Passanten herab. Nach aufwändiger Restaurierung hat ihn die Marktgemeinde Zapfendorf, die neue Besitzerin, nun unmittelbar an der Bachquerung an der Kleukheimer Straße aufgestellt. Dieser Standort war dem Bildnis des heiliggesprochenen böhmischen Priesters und Märtyrers über zwei Jahrhunderte verwehrt worden.



Leiterbach war die Grenze

Die besondere Geschichte der Skulptur wurde für das Buch "Pfarrei Kirchschletten 1698 - 1998" aufgeschrieben. So teilte sich das Haufendorf Oberleiterbach früher in die beiden Hälften "Oberend" und "Unterend". Der Leiterbach markierte dabei die Grenze.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ließ der Bauer Johann Hennemann eine Sandsteinstatue des Heiligen Johannes Nepomuk anfertigen. Sie sollte an einer geeigneten Stelle im Dorf aufgestellt werden. Die Bauern des "Unterends" wollten, dass der Heilige - wie üblich - als Brückenheiliger verehrt wird. Sie wollten ihn bei der Brücke über den Bach aufstellen. Letztlich wurden sie sich aber geld- und arbeitsmäßig nicht einig.

Der "Oberender" Johann Hennemann machte kurzen Prozess und setzte die Statue ins Zentrum des Dorfes bei der Kirche, am Laurentiusring. Zum Trotz durfte die Figur nicht ins "Unterend" schauen, sondern musste nach oben blicken, in Johann Hennemanns Hof. Um den Heiligen herum pflanzte er drei Linden. Und so kam es, dass sich wohl so mancher Wanderer oder (Jakobs-)Pilger fragte, warum die Statue verkehrt stehe. Die alten Oberleiterbacher kannten den Grund.

Als die Straßenführung verändert wurde, mussten die drei Linden weichen - und auch der Heilige Johannes Nepomuk bekam einen neuen Standort. Er wurde auf Gemeindegrund versetzt, blieb aber dennoch weiter in Privatbesitz. Fortan blickte er jedoch gnädig ins untere Ende des Dorfes herab.

Sylvia Zenk, eine Ururenkelin des früheren Stifters, schenkte im Jahr 2015 die denkmalgeschützte Heiligenfigur aus der Mitte des 18. Jahrhunderts dem Markt Zapfendorf, dessen Gemeinderat diese in seiner Sitzung vom 11. Mai 2015 auch annahm. Dieser ließ das Denkmal von einer Baunacher Firma abbauen und restaurieren.

"Die Figur wurde fachgerecht gereinigt. Vom Korpus, der Halspartie, waren bereits einige Teile abgebrochen, diese wurden wieder angebracht. Fehlende Partien wurden anmodelliert. Vorhandene Risse wurden außerdem geschlossen", erklärt Bernd Eichhorn von der Bauverwaltung des Marktes Zapfendorf.



55 Prozent vom Amt

"Von den rund 5000 Euro Investitionskosten trug das Amt für Ländliche Entwicklung 55 Prozent." In Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Bamberg holte man "den Nepomuk" dann heim - an die Brücke über den Leiterbach, für die er letztlich im 18. Jahrhundert gefertigt wurde.



Schnell einig geworden

Vor wenigen Tagen wurde das Denkmal nun an seinem neuen Standort an der Leiterbachbrücke aufgestellt und schaut auf die Jakobspilger, die genau diesen Weg durch das Bundesgolddorf von 1977 nehmen. Angesprochen auf die Blickrichtung, muss Zweiter Bürgermeister Andreas Schonath lachen: Nein, eine heiße Diskussion habe es diesmal nicht gegeben. Die Teilnehmergemeinschaft, der Markt Zapfendorf und das Amt für Ländliche Entwicklung seien sich schnell einig gewesen.