Musikverein Hesselbach blickt zurück und nach vorn

Vorsitzender Ralf Welsch und Dirigent Georg Schönmüller konnten auf der Hauptversammlung erneut eine beeindruckende Bilanz eines prallen Jahresprogramms ziehen.

Als festes Element der Dorfgemeinschaft umrahmte der Musikverein die kirchlichen und weltlichen Feste im Jahreskreis. Stolz ist man besonders auf die erfolgreiche Jugendarbeit. Der Musikverein zählt derzeit 175 Mitglieder, davon 33 Aktive. In Ausbildung befinden sich drei Kinder in der Bläserklasse Kronachtal. Das Durchschnittsalter der Aktiven beträgt 29,1 Jahre. Mit jeweils vier Aktiven bereicherte man sowohl das Kreisauswahlorchester als auch das Kreis-Seniorenorchester.

Highlights im Vereinsleben waren laut Welsch eine Floßfahrt auf der Wilden Rodach, die dreitägige Hamburg-Fahrt, das Weinfest sowie das sehr gut besuchte Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Lahm. Heuer war man schon mit 40 Teilnehmern beim Skifahren. Der Fasching mit Show-Acts war ordentlich besucht.

Für 2017 hat man bereits einige Termine angenommen und auch ein Probenwochenende soll stattfinden, eventuell auch ein Wertungsspielen. Kreismusikfeste stehen in Steinberg und Steinwiesen an. Das Dorffest in Hesselbach findet vom 11. bis 13. August statt. Geplant sind wieder das Weinfest, die Weihnachtsfeier, das Weihnachtskonzert und der Fasching.



Fahrt in die Eifel

Der Gegenbesuch beim befreundeten Musikverein Neunkirchen aus der Eifel erfolgt 2018, wenn der Musikverein 60. Jubiläum feiert.

Von einem intensiven, anspruchsvollen Jahr mit vielen Aktivitäten außerhalb und innerhalb des Orts berichtete Schönmüller. Insgesamt traf man sich zu 116 Terminen. Die Probenbeteiligung lag bei 66 Prozent.

In Hesselbach spielte man beim Dorffest beim Frühschoppen und Festgottesdienst sowie an der Kerwa beim Plantanz der Jugend auf. Zudem war man bei Festen zu Gast, beziehungsweise hatte man Auftritte, so beispielsweise auch die dritte Bläserklasse unter Leitung von Ralf Welsch am Familiennachmittag des Wilhelmsthaler Heimatfests. Die Nachwuchsmusiker sollen im Laufe des Jahres in den Musikverein integriert werden und ab September "voll dabei sein".



Weihnachtskonzert als Höhepunkt

Den Höhepunkt 2016 bildete erneut das Weihnachtskonzert. Die Proben-Fleißigsten waren Schönmüller selbst, Ralf Welsch, Markus Eidloth, Anton Zwosta und Frank Stadelmann.

Viele lobende Worte für die engagierten Musiker fand Edgar Renk. In Doppelfunktion als Ehrenvorsitzender der Dorfgemeinschaft und Vorsitzender der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Hesselbach zeigte er sich sehr beeindruckt von der Leistungsbilanz des Musikvereins. "Die vielen Aktivitäten zeigen, wie viel Bewegung und Leben im Verein ist", würdigte er und dankte für die Mitwirkung bei den Festlichkeiten im Jahreskreis.

Das beziehe sich nicht nur auf die musikalische Ausgestaltung, sondern auch auf die Übernahme weiterer Arbeiten. "Die Mitglieder des Musikvereins packen überall mit an, wo Hilfe benötigt wird", lobte er. hs