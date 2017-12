"Musik ist das Schönste auf der Welt, und Musikant zu sein, ist Gottes Segen", sagte einst Ernst Mosch. Diese Freude an der böhmischen Blasmusik wollen die 24 Musiker der Egerländer Blasmusik aus Bad Kissingen einmal mehr am Sonntag, 14. Mai, im Kursaal von Bad Bocklet zeigen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Vor 32 Jahren fanden verschiedene Amateurmusiker aus dem unterfränkischen und dem Rhöner Raum zusammen. Das musikalische Repertoire des Orchesters umfasst Werke und Titel der bekanntesten Komponisten für böhmische Blasmusik und natürlich die Titel von Ernst Mosch. Die "Egerländer-Blasmusik" ist bundesweit bekannt durch einschlägige Rundfunksendungen, wo regelmäßig Titel dieses Orchesters zu hören sind. "Auszeichnungen wie die Bundesehrennadel in Gold des "Bundes der Eghalanda Gmoin e.V." und der Förderpreis für Volkstumspflege der Sudetendeutschen Landsmannschaft machen uns sehr stolz", sagt Martin Kuhn, Manager des Orchesters. Karten gibt es in der Kur- und Touristinformation und an der Abendkasse. Foto: Sigrid Metz