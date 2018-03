Musikalische Reise um die Welt

"In 90 Minuten um die Welt" - so reist das "Duo Tedesco Flauto" mit Sayuri Hattori (Flöte) und Barbara Hölzer (Gitarre) musikalisch um den Globus. Das Duo macht, wie die Volkshochschule Rauhenebrach mitteilt, am Freitag, 13. Mai (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr), Station in Obersteinbach mit einem Konzert beim "Bauer Reinhart".

Die musikalische Reise führt über Deutschland, Frankreich, Polen, Argentinien und Japan und verspricht, ein farbenfroher und abwechslungsreicher Ausflug zu werden. Es erklingt Musik von Komponisten wie Baron, Chopin, Satie, Mijagi, Gunsenheimer, Piazzolla und anderen Künstlern.

Barbara Hölzer ist Musikpädagogin und Konzertgitarristin und genießt einen internationalen Ruf als hervorragende Künstlerin. Ihre Partnerin Sayuri Hattori, seit 2009 in Deutschland, absolvierte 2012 an der Hochschule für Musik in Nürnberg ihren Masterabschluss. Karten gibt es im Vorverkauf beim Obsthof Reinhart in Obersteinbach. red