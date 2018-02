Unter dem Motto "Wir geben Gas" veranstaltet der Automobilclub Höchstadt/Aisch e.V. im ADAC am Rosenmontag eine Party in der Fortuna Kulturfabrik.

"Die Idee war, dass Höchstadt eine Abendveranstaltung nach dem Faschingsumzug braucht", sagt der Erste Vorsitzende Christian Steiner. Es wird diverse Ausschänke im Jugendzentrum, im Maria- Elisabeth Schaeffler Kultursaal und der Galerie im Saal geben. Außerdem kann man sich auf einen Foodtruck im amerikanischen Stil freuen, der vor allen Dingen für Fleisch- und Sparerib-Fans einiges zu bieten hat. Neben der Musikgruppe Jump 5 gibt es einen Auftritt des fränkisch bodenständigen Duos "Die Dorschn". Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt "Don Camillo und Peppone", gespielt von Dekan Kilian Kemmer und Bürgermeister Gerald Brehm (Junge Liste).

Der erste Auftritt der beiden war vor genau 20 Jahren im Weberskeller. "Es war ein äußerst erfolgreicher Auftritt zu Beginn meines Amtsantritts, und nun möchten der Dekan und ich die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen. Mehr wird nicht verraten". Man könne sich auf unterhaltsame Streitgespräche zwischen Kirche und Kommune freuen, in denen Wahrheit und Wunsch diskutiert werden, gespickt mit Musik und Action. Beendet wird die Party mit der Überraschungsmitternachtsshow des HEC, die auch etwas ganz Besonderes werden wird, so der Rektor der Ritter-von-Spix Mittelschule, Michael Ulbrich.

Bürgermeister Gerald Brehm (Junge Liste) wies darauf hin, dass die Räumlichkeiten begrenzte Aufnahmekapazitäten bieten und die Karten für die Veranstaltung begrenzt sind. "Wer dabei sein will, muss sich beeilen." Karten gibt es ab diesem Donnerstag im Vorverkauf für 10 Euro in der Sparkasse Höchstadt, im Zigarrenhaus Riegler und in der Fortuna Kulturfabrik. Faschingsverkleidung ist erwünscht. "Ich freue mich auch auf Rennfahrer und bastele schon am richtigen ,Wir geben Gas- Cocktail'", so Steiner.

Beginn der Party ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.