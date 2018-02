Mitmachen beim EnergieEffizienz-Netzwerk

Energieversorgung zu wirtschaftlichen Preisen ist eine zentrale Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am Standort Coburg. Auch wenn derzeit die Preise für Öl und Gas auf relativ niedrigem Niveau sind, ist doch in der Perspektive von steigenden Kosten für Strom und Wärme auszugehen. Deshalb kommt der effizienteren Verwendung von Energie in den Firmen hohe Bedeutung zu. Dazu sind oft Investitionen sowie neue Techniken und Organisationsformen notwendig. Ein komplexer Prozess, der gerade kleinere und mittlere Unternehmen personell wie finanziell überfordern kann. Mögliche Lösung: Als Mitglied eines Netzwerks können gerade diese Unternehmen ihren Fortschritt bei der Energieeffizienz deutlich beschleunigen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Coburg und das Technologietransferzentrum Automotive der Hochschule Coburg (TAC) haben deshalb das EnergieEffizienz-Netzwerk "Wirtschaftsraum Coburg" ins Leben gerufen. Beim offiziellen Kick-off warb der bayerische Landtagsabgeordnete Erwin Huber, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Bayerischen Landtags, für die Teilnahme. Den Appell des Politikers unterstrich IHK-Präsident Friedrich Herdan: "Für Coburg als Industriestandort ist Energie ein wichtiges Thema - unser EnergieEffizienz-Netzwerk soll ein Erfolg werden!"



So profitieren Unternehmen

Das Netzwerk ist laut IHK regional und branchenübergreifend ausgerichtet, die Laufzeit beträgt zwei bis drei Jahre. Angesprochen sind Unternehmen, die ihre Energiekosten deutlich senken wollen. Die jährlichen Kosten pro Teilnehmer liegen bei maximal 2500 Euro. Über regelmäßigen Erfahrungsaustausch der Netzwerk-Mitglieder sollen Wissen geteilt, neue Ideen entwickelt und rentable Einsparpotenziale realisiert werden. Erreichte Einsparungen werden durch ein jährliches Monitoring erfasst. Außerdem unterstützt das Netzwerk speziell mittlere und kleinere Unternehmen dabei, Managementsysteme zur Überwachung von Energieverbrauch und -kosten aufzubauen und selbstständig zu betreiben.

Auswertungen bisheriger Netzwerk-Projekte belegten, dass die Teilnehmer ihre Energieeffizienz nach zwei bis drei Jahren im Vergleich zum Branchendurchschnitt deutlich stärker verbesserten, so die IHK. Treibhausgasemissionen wurden reduziert und die Energieproduktivität konnte doppelt so schnell erhöht werden wie im Branchendurchschnitt.

Fragen zum Netzwerk beantworten Rico Seyd von der IHK, Telefon 09561/7426-46, Fax 7426-50, E-Mail: seyd@coburg.ihk.de; Wilhelm Völker (TAC), Telefon 0173/2942232, Fax 09561/317514, E-Mail: wilhelm.voelker@tac-coburg.de. ct