Mit Sieg in die Pause

Am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison sind die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach am Samstag um 18 Uhr in Ansbach zu Gast. Mit dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Baskets Vilsbiburg gelang den Güßbachern nicht nur ein weiterer Sieg gegen ein Topteam der Liga, sondern auch die Absicherung des fünften Platzes. Da Science City Jena II als Sechster einen Sieg weniger auf dem Konto und auch den direkten Vergleich gegen den TSV Tröster verloren hat, können die Thüringer die "Gelbschwarzen" nicht mehr aus den Top 5 verdrängen.

Auch nach vorne geht für die Oberfranken nichts mehr. Vilsbiburg, Treuchtlingen und Bad Aibling (Plätze 2 bis 4) haben jeweils eine Bilanz von 17 Siegen und acht Niederlagen und sind somit für den TSV (15:10) nicht mehr zu überholen. Somit geht es für die Güßbacher um nicht mehr viel. Dennoch wollen sich die Jungs von Headcoach Johannes Laub mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden.

Auch die Ansbacher können ohne Druck spielen. Nachdem die Mittelfranken vor zwei Wochen gegen Rosenheim mit 73:67 gewannen, war der Klassenerhalt gesichert. So konnten sie sich am letzten Samstag sogar eine 82:94-Niederlage gegen den Drittletzten Zwickau erlauben. In der Tabelle liegen sie mit 10 Siegen und 15 Niederlagen auf dem zehnten Rang.

Das Hinspiel kurz vor Weihnachten in der Hans-Jung-Halle war eine Machtdemonstration der Tröster-Truppe. Damals brannte der TSV ein Offensivfeuerwerk ab und gewann auch in der Höhe verdient mit 102:67. Dass es am Samstag auf keinen Fall so einfach wird wie im Hinspiel, das ist jedem TSV-Akteur klar. Denn Ansbach zeigte in der Rückrunde deutlich bessere Leistungen. fd