Mit Kunst ein Zeichen setzen

Gertrud Glössner-Möschk



Bamberg — Handwerk und Kunst - im Haus Untere Königstraße 40 geht beides eine fruchtbare Symbiose ein. Beate Montag, verheiratet mit dem Installateurmeister Michael Montag, hat vor zwölf Jahren den kleinen Ausstellungsraum mit seinen zwei Fenstern an der markanten Ecke in der Unteren Königstraße in eine Galerie verwandelt, den "Kunstraum Montag".

Seitdem sind dort nicht mehr Wasserhähne und Sanitärobjekte zu sehen, sondern Bilder, Fotografien oder Skulpturen. In der Weihnachtszeit kann man regelmäßig die Krippe der Familie im Schaufenster bewundern und - erstmals in diesem Jahr - eine künstlerisch anspruchsvolle Südtiroler Krippe aus der Sammlung von Pfarrvikar SDB Dieter Putzer.



Nächste Vernissage am Sonntag

Die Krippensaison wird noch in dieser Woche zu Ende gehen und es gibt wieder Platz für Kunstausstellungen. Den Auftakt der diesjährigen Reihe macht am kommenden Sonntag, 22. Januar, Ekkehardt Hofmann aus Leutershausen mit farbenfrohen Aquarellen, darunter auch Motive aus Bamberg.

Beate Montag legt Wert auf die Feststellung: "Meine Ausstellungen sind total privat. Es gibt keinerlei kommerziellen Hintergrund." Auf die Idee mit der Mini-Galerie kam sie im Jahr 2004, als ihr auffiel, dass die Frauen aus ihrer Malgruppe kaum eine Möglichkeit haben, ihre Bilder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Seitdem hat sie Dutzende von Ausstellungen organisiert - und die Künstler stehen inzwischen Schlange, um für sechs bis acht Wochen kostenlos die Möglichkeit zu bekommen, ihre Werke zu zeigen. Je nach Format haben bis zu 20 Bilder auf den von Michael Montag konstruierten Gestellen Platz. Die Bilder werden einfach daraufgestellt - fertig.

Genauso unkompliziert wie der Aufbau verlaufen die Vernissagen. Die Galeristin verzichtet in ihren Begrüßungsreden auf jedwede Interpretation der gezeigten Werke, sondern erläutert lieber, auf welch bedeutendem historischen Boden die Besucher stehen und dass sie sich womöglich in einem ehemaligen Freudenhaus befinden...



"Dreckige Brüh'" ausgeschüttet

Wer Beate Montag zu Hause besucht, bekommt Faksimiles von alten Urkunden zu sehen, die belegen, dass sich in diesem Haus im 14. Jahrhundert eine Badstube befunden hat. Der Anlass der schriftlichen Erwähnung war nicht sehr ehrenhaft, sondern ziemlich anrüchig: Mit Schreiben der zuständigen Gerichtsbarkeit in St. Gangolf vom 6. November 1357 wurden die Betreiber der Badstube ermahnt und bestraft, weil sie ihre "dreckige Brüh'" einfach auf die Straße geschüttet hatten.

Das Haus ist bereits im Zweidlerplan aus dem 16. Jahrhundert verzeichnet. Es stand direkt neben dem sogenannten Steinernen Tor, war in die Stadtmauer integriert und hat deswegen seine eigenwillige, vorspringende Form, wie der Bamberger Kunsthistoriker Peter Ruderich beschreibt. Ruderich arbeitet gerade am nächsten Band des Bamberg-Inventars, das in drei dicken Bänden sämtliche Häuser der Oberen und der Unteren Gärtnerei sowie der Wunderburg beschreibt.

Ruderich weiß, dass das nördliche Tor zur Stadt irgendwann im 19. Jahrhundert abgerissen worden ist. Zu seinem Bedauern hat man es damals nicht für nötig erachtet, es fotografisch dokumentieren zu lassen - obwohl die Stadt eigens den Fotografen Alois Erhardt beauftragt hatte, alles zu fotografieren, was für den Abbruch vorgesehen war. Die Gebäude in der Königstraße und in den angrenzenden Gärtnervierteln zählten - anders als heute - im Bewusstsein der Bamberger und der Stadtoberen wohl nicht zu den schützenswerten Objekten der Stadt.

Ruderich kennt auch die weitere Geschichte des Hauses Untere Königstraße 40 nach der Zeit als Badstube: Es folgten Schmiede, Schwertfeger, Scherenschleifer und ab dem 18. bis in das frühe 19. Jahrhundert Bäcker. Bis 1907 ist eine "Brot- und Mehlhandlung" belegt. Es war ein traditioneller Standort für Handwerker, so dass auch Michael Montag mit seinem Installationsbetrieb am richtigen Platz ist.

Zum Thema Badstuben widerspricht Ruderich allerdings Beate Montag und stellt klar, dass diese keineswegs Lasterhöhlen gewesen seien. Bei den Badern sei es es um reine Hygienemaßnahmen gegangen. Für die Handwerksburschen seien die regelmäßigen Besuche in der Badstube Teil der Entlohnung gewesen - wie auch das ihnen täglich zustehende Bier.



Echte Schandflecke

Das traditionsreiche Haus ist für Beate Montag Freude und Verpflichtung zugleich. Mit der gepflegten Fassade und dem Tag und Nacht erleuchteten, auffälligen Kunstraum möchte sie ihren Teil zur optischen Aufwertung der Königstraße beitragen. Auch wenn in Sachen Sanierung in den vergangenen Jahren viel passiert ist: Es liegt doch noch einiges im Argen. Vor allem der Rote Ochse und das daneben stehende Gebäude seien - darin ist sie sich mit Kunsthistoriker Ruderich einig - echte Schandflecke.