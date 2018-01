Melkendorf: Ab Samstag keine Ampel mehr

Die Arbeiten für den Neubau der Brücke über den Roten Main im Zuge der Ortsumgehung Melkendorf werden so weit abgeschlossen, dass der Verkehr ab Samstag wieder zweispurig (ohne Ampelregelung) über die neue Brücke mit dem provisorischen Anschluss auf der Melkendorfer Seite an die bestehende Staatsstraße 2190 geführt wird. Die bisherige Engstelle mit Ampelregelung über die bestehende Sandsteinbrücke gehört somit der Vergangenheit an. Die weiteren Schritte wie Herstellung der Flutdurchlässe (Restarbeiten) und des öffentlichen Feld- und Waldweges zur alten Sandsteinbrücke werden erst ab Juli in Angriff genommen. Die weiteren Bauzeiträume und Bauphasen für die Erstellung der Ortsumgehung Melkendorf werden zeitnah bekanntgegeben. Witterungsbedingt können sich Veränderungen im Bauablauf ergeben. Das Staatliche Bauamt bittet die Anlieger und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit. red