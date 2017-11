Meisterschaftsfavorit kommt in die Korbstadt

Es ist eine hohe Heim-Hürde für die TSL-Männer gegen das Top-Team der Handball-Bezirksoberliga, den HSV Hochfranken.



Bezirksoberliga, Männer

TS Lichtenfels -

HSV Hochfranken

Mit dem HSV Hochfranken trifft die TS Lichtenfels am Sonntag im Sportzentrum an der Friedenslinde auf einen hochkarätigen Gegner, der beste Chancen auf den Titel hat. Der HSV Hochfranken ist ab 15 Uhr in der Korbstadt zu Gast und wird das Team von Uli Hillebrand vor eine kaum lösbare Aufgabe stellen.

Der HSV liefert sich seit dem Saisonbeginn ein hartes Duell mit der HG Kunstadt um Platz 1. Die Ostoberfranken, die in der vergangenen Saison in der Landesliga beheimatet waren, besitzen eine hervorragende Bilanz von 24:0 Punkten und 134 Toren plus. Wegen einer absolvierten Begegnung weniger als die Kunstadter rangiert die Mannschaft von Trainer Luka Veraja allerdings aktuell nur auf Rang 2.

Von solch tollen Platzierungen können die Lichtenfelser nur träumen. Sie kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt und befinden sich nur knapp mit zwei Punkten Vorsprung auf Rang 9 der zwölfer Rangliste. Die Mannschaft von Uli Hillebrand schlägt sich immer wieder mit Personalengpässen rum. Zuletzt in Kunstadt bot sie jedoch trotz dieses Nachteils eine gute Partie, traf dabei 32 Mal und verlor gegen den Favoriten lediglich mit sechs Toren Differenz.

Gerade in diesem Derby wurden allerdings die Schwächen in der TS-Abwehr offenbart. Stabilität fehlte an allen Ecken und Enden. Natürlich wird auch Torwart Tim Renner schmerzlich vermisst, der den jungen Jonas Ottolinger entlasten könnte. Allerdings haben die Lichtenfelser im Angriff eine gute Figur abgegeben. Obwohl Andreas Kraus, Cornelius John und Jonas Höfner 60 Minuten lang durchspielen mussten, zogen sie variable und temporeiche Angriffe auf, die selbst die HGK beeindruckten.



Bezirksklasse Mitte, Männer

TS Lichtenfels II -

TV Weidhausen II

Zu einem interessanten Derby der Reserven kommt es im Anschluss an das Bezirksoberliga-Spiel (17 Uhr), wenn die TSL II und die "Zweite" des TV Weidhausen im Sportzentrum aufeinander treffen. Ganz klar ist der Gast, der die Meisterschaft im Visier hat, den zwei Sieg-Punkten näher als die TSL (5.). red