Mehrkosten für den Abfall

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, der die Müllentsorgung und die Wertstofferfassung organisiert, muss im kommenden Jahr mit Mehraufwendungen rechnen. Wilfried Neubauer, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, befürchtet zusätzliche Kosten in Höhe von über 250 000 Euro, wie er dem Umwelt- und Werkausschuss des Kreistages erläuterte. Das Gremium tagte unter Leitung von Landrat Wilhelm Schneider (CSU) am Montagnachmittag bis in den frühen Abend hinein im Landratsamt in Haßfurt.

Zwei Faktoren sind es laut Neubauer, die den Abfallwirtschaftsbetrieb 2017 besonders belasten: An der Müll-Umladestation auf dem Gelände des Kreisabfallzentrums in Wonfurt sind Reparaturen erforderlich. Und: Für die Entsorgung von Altholz (behandeltes Holz) muss wesentlich mehr Geld in die Hand genommen werden als bisher. Der Markt für Altholz "spielt verrückt", beschrieb Neubau dem Umweltausschuss die Lage. Er geht von einer dreifachen Preiserhöhung für den Abfallwirtschaftsbetrieb aus.



Aus den Rücklagen

Die gute Nachricht: Die Mehraufwendungen kann der Abfallwirtschaftsbetrieb dank der Gebührenrücklage, die in den vergangenen Jahren aufgebaut worden ist, aufbringen. Die schlechte Nachricht: Dadurch schmilzt die Rücklage schneller und das hat laut Wilfried Neubauer dann "Auswirkungen auf die nächste Gebührenkalkulation". ks