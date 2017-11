Mehr Komasäufer in der Region Forchheim

Die Zahl alkoholbedingter Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen ist in der Region Forchheim und Umgebung entgegen dem landesweiten Trend wieder gestiegen. Das Rauschtrinken bei Schülern bleibt somit weiter ein Problem.

Nach aktuellen Informationen der Krankenkasse DAK-Gesundheit landeten im Jahr 2015 39 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus - davon 25 Jungen und 14 Mädchen.



Regionale Prävention

Nach bislang unveröffentlichten Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik stieg die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2014 damit um 14,7 Prozent. "Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu", sagt Gerhard Vogel, von der DAK-Gesundheit für den Bereich Forchheim und Umgebung.

"Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar, damit sich die gute Entwicklung auf Landesebene auch auf unsere Region überträgt und die Zahl der Klinikbehandlungen sinkt", sagt Vogel weiter.

Zur Aufklärung setzt die Krankenkasse auch 2017 die erfolgreiche Kampagne "bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen" in der Forchheimer Region fort. Beim bundesweiten Wettbewerb werden Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren aufgerufen, mit Plakaten kreative Botschaften gegen das Rauschtrinken zu entwickeln.



Unterstützung von Huml

Auch die Schulen in der Region wurden wieder angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen.

An der mehrfach ausgezeichneten Präventionskampagne gegen Alkoholmissbrauch nahmen seit dem Jahr 2010 mehr als 80 000 junge Künstler teil. Landesschirmherrin von "bunt statt blau" ist die Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). red