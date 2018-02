Masken in Sand dürfen doch durch

Wegen einer missverständlichen Aussage in unserem Bericht über Sicherheitsfragen bei Faschingsumzügen am Mittwoch, 1. Februar, haben bei Günter Flachsenberger in Sand die Telefondrähte geglüht. Etliche Anrufer erkundigten sich, ob es denn tatsächlich so sei, dass beim großen Faschingsumzug in Sand "Vermummte und Leute mit schusswaffenähnlichen Gegenständen" nicht zum Zug dürften, wie Flachsenberger auf unsere Anfrage zunächst angegeben hatte. Verbot für Masken?



Gesichtskontrolle beim Einlass

Ein bisschen konkretisieren möchte der Vorsitzende des Faschingskomitees in Sand seine Aussage: Masken dürfen schon rein, erklärt er, wenn die Träger am Einlass sich klar zu erkennen geben und ihr Gesicht zeigen. Sie dürfen dann auch die Maske beim bunten Faschingstreiben aufhaben.

Nichtsdestotrotz nehmen die Veranstalter und die Polizei bei den turbulenten Faschingstagen Sicherheitsfragen ernst. So werden Faschingswagen zum Beispiel genau auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüft.