Marktrodacher Grundschüler sagen Schlaffitis den Kampf an

Mit Kalle ist nichts mehr los, dauernd ist er müde. "Er ist schlapp wie eine Nudel. Schon bei etwas Wind fällt er um. Wo er früher Muskeln hatte, ist jetzt nur noch Zuckerwatte", erzählt Kalles besorgter Opa (René Lubinski), als er mit seinem Enkel die Kinderärztin Frau Dr. Helfefix (Ellen Heimrath) aufsucht. Dort ist das Wartezimmer brechend voll. Immer mehr Kinder kommen mit den gleichen rätselhaften Symptomen wie Kalle in ihre Sprechstunde: Müdigkeit, Schlappheit, Trägheit, schlechte Zähne, Übergewicht und viereckige Augen. Sie alle haben die Schlaffitis - eine ganz neue, schlimme Krankheit, verursacht vom heimtückischen Bazillus Krax. Gegen ihn hilft keine Medizin, keine Therapie von Frau Dr. Helfefix. "Mach mit! - Bleib fit!" heißt das ebenso heitere wie lehrreiche Theaterstück über ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und richtige Körperpflege, das das Kinder-Musiktheater Ellen Heimrath am Dienstagmorgen in der Rodachtalhalle aufführte. Das Musiktheater gastiert übrigens an mehreren Schulen im Landkreis.



Schüler wurden mit einbezogen

Es ist die Geschichte vom fiesen Bazillus Krax, der den kleinen Kalle und viele andere Kinder krank macht. In größter Sorge engagiert die Kinderärztin den berühmten Erfinder Professor Knifflig, eine wirkungsvolle Medizin herzustellen, um die Kinder zu heilen. Glücklicherweise erhielten die beiden bei ihrer Mission jede Menge Unterstützung von den rund 100 Jungs und Mädchen der Grundschule Rodachtal.

Diese Hilfe hatten sie auch bitter nötig. Gerade als sie noch an einer Medizin gegen die Schlaffitis tüftelten, wurden sie nämlich durch die falsche Bedienung des frechen Papageis "Herr Einstein" per Beamer in den Körper von Schlaffitis-Patient Kalle gebeamt. Dort entdecken sie nicht nur jede Menge Interessantes über die Funktionen im Körper, sondern auch einen Bazillus, der nur glücklich ist, wenn er Kinder schlapp und krank machen kann. Besonders freut sich Krax, wenn Kalle Süßigkeiten ist, Cola trinkt und faul herumsitzt. Gemeinsam mit den Grundschülern gelang es Dr. Helfefix und Professor Knifflig am Ende aber doch, dem garstigen Gesellen das Handwerk zu legen. Von Anfang an bezogen die beiden Darsteller die Kinder in die spannende Handlung mit ein. Da wurde gehüpft, gesprungen und sich gestreckt, dass es eine wahre Freude war. Die Kids erfuhren einiges über die Aufgabe des Blutes und wie wichtig Zahn- und Körperpflege ist - und das alles ohne den sprichwörtlich "erhobenen Zeigefinger". Spitze, klasse und toll - so lautete nach einer Stunde das einhellige Urteil aller Schüler wie auch Lehrer. "Das war mal wieder eine Supersache", meinte Schulleiterin Annegret Hümmrich und kündigte an, dass das Kinder-Musiktheater sicherlich nicht zum letzten Mal zu Gast in Marktrodach gewesen sei. hs