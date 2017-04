"Marktgemeinde Zapfendorf war zur Klage verpflichtet"

Zu unserem Bericht "Ortskulturring soll zahlen" und dem zugehörigen Kommentar über eine Klage der Marktgemeinde Zapfendorf gegen den Ortskulturring in unserer Ausgabe vom 21. April, Seite 17, hat Erster Bürgermeister Volker Dittrich Stellung genommen.

Er legt Wert auf die Feststellung, dass die Marktgemeinde den Rechtsstreit nicht etwa aufgrund "persönlicher Animositäten" angestrengt habe, wie seitens des beklagten Vereins behauptet werde. Vielmehr sei der Markt Zapfendorf nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht am Landratsamt Bamberg rechtlich verpflichtet gewesen, die 7000 Euro vom Ortskulturring zurückzufordern, nachdem Einzelheiten der Transaktionen bekannt geworden waren.

Nach einer Entscheidung des Gemeinderats, den gewählten Vertretern des Volkes, sei die Klage beschlossen und durch den anwaltlichen Vertreter der Gemeinde eingereicht worden. Laut Dittrich werden die Finanzen der Gemeinde von drei Instanzen geprüft: der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Bamberg, der örtlichen Rechnungsprüfung sowie zukünftig der überörtlichen Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. "Die Marktgemeinde hätte sich rechtlich angreifbar gemacht, wenn sie nicht auf die Rückzahlung der 7000 Euro geklagt hätte, was auch in der Güteverhandlung durch den Richter als völlig alternativlos dargestellt wurde."

Der Klage selbst sind laut Dittrich mehrere intensive Gespräche mit der Vorstandschaft des Ortskulturrings durch die interne Rechnungsprüfungskommission, dem Gemeinderat und den Bürgermeistern vorausgegangen. Nach der Güteverhandlung am Landgericht am Donnerstag, 30. März, sei in der folgenden Gemeinderatssitzung nochmals versucht worden, mit Stefan Kabitz eine gütliche Einigung zu erreichen, was aber letztendlich von ihm abgelehnt worden sei, so dass der Rechtsweg weiter beschritten werden musste.

In der Stellungnahme wird auch auf die Spende des OKR an den Förderverein der Schule eingegangen: "Dass die Vorstandschaft des Ortskulturrings wissentlich nach einer Kassenprüfung durch die zuständigen Stellen und in voller Kenntnis, dass es sich bei den 7000 Euro um Gemeindegelder handelt, davon 4000 Euro trotzdem verschenkte und spendete, wurde vom Gericht entsprechend beurteilt."



"Es ist das Geld aller Bürger"

Jetzt werde auf die schriftliche Weitergabe des Urteils gewartet, um vonseiten der Gemeinde ebenfalls eine Berufung zu prüfen oder eine Strafanzeige gegen den Ortskulturring und somit den Vorstand in Erwägung zu ziehen. Dittrich schreibt: "Wer hier die Haftung übernimmt, sollte klar sein." Weiter stellt der Bürgermeister fest, dass der Gemeinde durch die vorangegangenen Veruntreuungen sehr wohl ein hoher Schaden entstanden und dieser immer noch nicht geregelt sei.

Bezugnehmend auf den am 21. April erschienenen Kommentar mit der darin enthaltenen Aufforderung, das "Kriegsbeil in Zapfendorf zu begraben", führt Dittrich an, das die Öffentlichkeit in dieser Art und Weise nicht durch die Gemeinde, sondern durch den Ortskulturring bzw. seine Anhänger hergestellt worden sei. Ihm persönlich sei in höchstem Maße an Sachlichkeit und Transparenz gelegen.

Unverständnis zeigt der Bürgermeister über die Zufriedenheit von Stefan Kabitz und seines Rechtsanwalts Hans Bramann nach dem Urteil sowie über die Äußerung: "Dann zahlt halt keiner." Schließlich handele es sich um Gemeindegelder, also Geld von allen Bürgern. red