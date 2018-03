Mann stirbt bei Frontalcrash

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 303 sind am Freitagnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer schwer verletzt worden. Einer der beiden starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme der Schweinfurter Polizei hinzugezogen.

Um 17.15 Uhr war der 50-jährige Fahrer eines VW Polo von Sömmersdorf in Richtung Euerbach unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine BMW-Fahrerin aus dem Landkreis Schweinfurt die B 303 in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der 50-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen nach rechts ins Bankett und anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Wagen der 62-Jährigen kollidierte. Der VW prallte frontal gegen die linke Seite des BMW, der nach rechts an den Fahrbahnrand geschleudert wurde. Der Polo drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn, bevor er zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen.



Hubschrauber im Einsatz

Die 62-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen werden, ein Rettungshubschrauber flog die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort ist er am Freitagabend trotz aller Bemühungen der Ärzte seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Polizei wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Euerbach, Niederwerrn, Poppenhausen, Geldersheim und Sömmersdorf am Einsatzort tatkräftig unterstützt. An den beiden Fahrzeugen, die mittels eines Krans geborgen werden mussten, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. pol