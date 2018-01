Maifest der Musikanten

Zu ihrem Maifest, das am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr vor und in der Schlossberghalle musikalisch und kulinarisch gefeiert wird, laden die Nüdlinger Musikanten unter ihrem Dirigenten Christian Metz die Bevölkerung zum Mitfeiern ein. Ab 11 Uhr und über die Mittagszeit werden die Nüdlinger Musikanten für Stimmung sorgen, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr spielen die "Los Bambinos", das Vororchester der Nüdlinger Musikanten. Zum Festausklang werden ab 17.30 Uhr die Swinging Schnitthappys unter ihrem Dirigenten Gregor Winkler spielen. Bei schlechtem Wetter bietet die Schlossberghalle genügend Platz zum Feiern. ksta