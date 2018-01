Loewe-Turnier am Samstag wieder mit 16 Mannschaften

Zum 21. Mal veranstaltet Loewe ein Hallenfußballturnier. 16 Mannschaften aus dem gesamten Landkreis Kronach - vor allem Betriebsmannschaften - spielen am kommenden Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr am Kronacher Schulzentrum um den Loewe-Pokal.

Bei der Auslosung wurden die besten Teams des vergangenen Jahres gesetzt. Die Spieldauer beträgt jeweils zehn Minuten. Der Eintritt ist wie immer frei.

Verbunden ist das Turnier nun schon traditionell mit einer großen Tombola, deren Erlös unter anderem sozialen Einrichtungen wie dem Kronacher Behindertenclub zugute kommt. Lose für die Tombola sind in den teilnehmenden Unternehmen und am Samstag in der Mensa am Schulzentrum erhältlich.

Gruppe A: Firma Scholz, KKT Pressig, Gerresheimer Tettau, Maschinenfabrik Weber.

Gruppe B: Sparkasse Kulmbach-Kronach, Firma Valeo, Woco Kronacher Kunststoffwerk, Stadtwerke/Bauhof.

Gruppe C: W.O.M. Ludwigsstadt, Firma M.A.i., Heinz Soccerteam, Lear Corporation.

Gruppe D: Waltec Maschinen, Wiegand Glas, Loewe Technologies, Dr. Schneider Kunststoffwerke.

Das Achtelfinale mit allen Mannschaften beginnt um 13.45 Uhr, das Viertelfinale gegen 16 Uhr und die Halbfinalspiele gegen 17 Uhr. Das Endspiel ist um 17.45 Uhr angesetzt. Die Siegerehrung findet unmittelbar danach ab 18 Uhr statt. Alle Fußballfans sind herzlich zum Turnier eingeladen. han