Lob für die Hammerbacher Feuerwehr: "Immer dabei, ohne zu meckern"

Die Freiwillige Feuerwehr Hammerbach feiert in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen. Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen auch Neuwahlen und Ehrungen.

Die Feuerwehrleute des Ortsteiles Hammerbach sind hochmotivierte, hervorragend ausgebildete und stets einsatzbereite Feuerwehrleute, auf die die Stadt Herzogenaurach stolz sein kann. Dafür gab es bei der Jahreshauptversammlung Lob und Dank von der Zweiten Bürgermeisterin Renate Schroff.

Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren bedeute nicht nur Dienst am Menschen, sondern sei auch ein unbezahlbarer Beitrag für ein intaktes Dorfleben. Schließlich seien die Feuerwehrleute bei Festen, Ferienprogrammen, Straßensperrungen "immer dabei, ohne zu meckern", zeigte sich die Bürgermeisterin dankbar. So meistern die Feuerwehren den Spagat zwischen Vereinsleben und Rettungsarbeit immer verantwortungsbewusst und als Selbstverständlichkeit, sagte Schroff.

Die 41 Aktiven, davon vier Frauen und drei Jugendliche, stehen rund um die Uhr für den Dienst am Nächsten bereit. Bei 17 Einsätzen, davon neun Brandeinsätze, fünf technischen Hilfeleistungen sowie drei Sicherheitswachen, war die Ortswehr gefordert.

Zwei Einsätze sind Kommandant Florian Geinzer und den Feuerwehrleuten besonders im Gedächtnis geblieben. Bei den schweren Unfällen kam jede Hilfe zu spät und die eingesetzten Feuerwehrleute wurden vom Kriseninterventionsteam betreut, um die beiden Unfälle zu verarbeiten.

Dass die Hammerbacher Feuerwehr gut aufgestellt, war nicht an den Einsätzen ersichtlich, sondern Aus- und Weiterbildung steht für Kommandant Geinzer und seinem Stellvertreter Marcel Zapf und den Gruppenführern an erster Stelle. Bei 38 Übungen und der Leistungsprüfung "Wasser" konnten sich die Aktiven auf die Einsätze vorbereiten.

So können vom Kommandant 17 Atemschutzgeräteträger und sieben CSA-Träger (Chemikalienschutzanzug CSA ist eine Persönliche Schutzausrüstung) eingesetzt werden. Wie Zweiter Kommandant Marcel Zapf anhand einer Präsentation erläuterte, wird die Freiwillige Feuerwehr Hammerbach ein Teil von mehreren Dispogruppen im Landkreis Erlangen-Höchstadt und wird bei besonderen Einsatzlagen mitalarmiert. Die Dispogruppen kommen bei Unfällen mit atomaren, biologischen und chemischen Stoffen zum Einsatz und werden derzeit im Landkreis aufgebaut.

Hinter der aktiven Mannschaft steht ein Verein mit 221 Mitgliedern im Alter von vier bis 88 Jahren, der nicht nur das kulturelle Leben des Ortsteiles bereichert, sondern sich auch finanziell bei der Ausrüstung engagiert. Wie die Vorsitzende Christina Harrer in ihrem Jahresbericht erwähnte, wurde die aktive Mannschaft mit nahezu 1 700 Euro unterstützt. Dieses Geld wurde unter anderem bei einem Schafkopfturnier sowie einem Weinfest erwirtschaftet. Am 4. März lädt die Feuerwehr wieder zum Schafkopfturnier ins Feuerwehrhaus ein und für die Mitglieder eine Weinfahrt organisiert.

Die Vorsitzende wies insbesondere auf die 140-Jahr-Feier vom 19. bis 21. Mai hin. Die dreitägige Veranstaltung soll ein Fest für die Bevölkerung werden und es wird in ein Festzelt neben dem Feuerwehrhaus eingeladen. Derzeit wird das Programm vorbereitet. Es soll keinen Festzug geben, sondern drei Tage Unterhaltung.

Bei den Neuwahlen gab es außer dem Sprecher der Aktiven keine Veränderungen.