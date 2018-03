Lkw prallt gegen Anhänger

Ein Lkw war am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der A 70 in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt auf einen Warnleitanhänger prallte (Gesamtschaden: rund 150 000 Euro). Der 61-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Schweinfurt zwischen Viereth-Trunstadt und Eltmann war bis gegen 17 Uhr komplett gesperrt. Der Stau reichte zeitweise bis zur Anschlussstelle Bamberg-Hafen. Schlecht funktioniert habe auch in diesem Fall die Rettungsgasse, informiert die Bamberger Verkehrspolizei.

Zudem hätten einige Autofahrer auf der Autobahn gewendet, um die Ausfahrt Viereth-Trunstadt zu erreichen. Sie müssen mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen. Die Möglichkeit, bei einem Stau umzudrehen sei zwar grundsätzlich gegeben, aber nur auf Anweisung der Polizei. red