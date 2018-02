Liebesfrühling im Stübchen

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung "Der Weltpoet. Friedrich Rückert" öffnet das Puppenmuseum am Donnerstag, 9. Februar, um 10.30 Uhr, ein weiteres Mal die Türen zum Dachstübchen. Hier wohnte der berühmte Dichter und Orientalist Friedrich Rückert von 1820 bis 1826. Er begegnete in den Räumen des Puppenmuseums einst seiner großen Liebe Luise. Zitate aus Briefen und Gedichte lassen ihre Brautzeit lebendig werden. Des Weiteren werden seine Werke für und über Kinder sowie das Ehe- und Familienleben des Dichters beleuchtet.



Erziehung und Spielzeug

Ein anschließender Rundgang durch die Dauerausstellung gibt Einblicke in die Kindererziehung und das Spielzeug des 19. Jahrhunderts. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red