Lichtenfelserinnen verkaufen sich prächtig gegen Südclubs

Eine Rekordanzahl von 233 Turnerinnen nahm im Sportzentrum Lichtenfels bei der Jahrgangsmeisterschaft des Turngaus Südoberfranken teil. Die gastgebende Turnerschaft Lichtenfels hatte mit ihrem Helferteam wieder einen attraktiven Geräteparcours erstellt und sorgte auch bei der Wettkampf-abwicklung für den reibungslosen Ablauf.

Auf Grund der hohen Meldezahlen wurde in zwei Durchgängen gestartet. Der Nachwuchs war bereits am Vormittag dran. Wie in den Vorjahren war die Vorherrschaft der Vereine aus den Landkreisen Bamberg und Forchheim unverkennbar. Besonders erfreulich aus Sicht der Turnerinnen aus dem Kreis Lichtenfels waren daher auch der Titelgewinn von Tizia Stenglein und der dritte Platz von Kira Schönhals (beide TSL) in der Altersklasse 2006. Daneben sicherten sich noch Celina Ritzel vom TV Michelau (Jg. 2007) und Sophie Kremer vom TV Altenkunstadt (Jg. 2005) je einen dritten Rang. Nach Platzierungen auf dem Treppchen war der erfolgreichste Verein der TSV Schlüsselfeld (4), gefolgt vom TV Hallstadt (3 ) und der TS Lichtenfels (2).

Am Nachmittag sah es nicht viel anders aus. Auch hier dominierten wieder die Turngau-Vereine aus dem Süden. Dennoch sicherten sich einige Turnerinnen begehrte Treppchenplatzierungen wie Luisa Subat (TSL) mit einem zweiten und Laura Müller (TSV Staffelstein) mit Platz 4 (Jg. 2004). Die A-Jugendliche Theresa Eller (Jg. 2000, TS Lichtenfels) war mit einem zweiten Rang erfolgreich. Die Titelverteidigerin bei den Damen, Christine Schnapp (TSL, 65,10 Punkte), musste sich diesmal Isabel Klarmann (MTV Bamberg; 65,85) geschlagen geben. Im Medaillenspiegel lag der TV Hallstadt (5) vor dem TSV Schlüsselfeld (4), der TS Lichtenfels (3), der TSG 05 Bamberg (2) sowie dem MTV Bamberg, SC Memmelsdorf und dem TSV Neunkirchen (je 1).

ERGEBNISSE

Wettkampfklasse 1 Jahrgang 2009 und jünger: 13. Paulina Potzel, Marie Lorenz; 16. Madita Atzpodien; 17. Lena Kurpanik, Clara Dinkel (alle TSV Staffelstein).

WK 2 Jg. 2008: 7. Lea Finsel; 17. Heidi Bornschlegel (beide TV Michelau); 20. Alissa Pazer (TV Oberwallenstadt).

WK 3 Jg. 2007: 11. Kreta Schaible (TV Altenkunstadt); 15. Milena Reinhardt (TVM); 18. Valentine Popp (TS Lichtenfels).

WK 4 Jg. 2006: 1. Tizia Stenglein, 3. Kira Schönhals (beide TSL); 7. Jenna Müller (Staffelstein); 11. Alina Vogel (TVM); 12. Annabella Panzer, 17. Emmi Beuschel (beide TVO); 19. Lara Schnapp (TSL).

WK 5 Jg. 2005: 3. Sophie Kremer (TVA); 7. Sophia Müller (Staffelstein); 9. Annika Meusel (TVM); 11. Anna Kremer, 15. Anne Bräutigam (beide TVA); 17. Elisabeth Popp, 18. Paula Krauß (beide TSL); 20. Nina Lohneis (TVO)

WK 6 Jg. 2004: 2. Luisa Subat (TSL); 3. Laura Müller (Staffelstein); 7. Sarah Jakoubek (TSL); 8. Emmi Kirster (Staffelstein); 9. Cora Laskowitz, 11. Yasmin Dorsch (beide TVM); 13. Katharina Hofmann (TVO); 16. Emelie Hofmann (TSL); 18. Jana Ziegelhöfer (Staffelstein); 19. Isabella Schadt, 20. Linda Gack (beide TVO)

WK 7 Jg. 2003: 5. Alexandra Thiel (TSL); 9. Nina Scholz (TVO); 10. Ann-Sophie Redinger (TVM); 12. Nadja Amann (Staffelstein); 15. Jule Wagner (TSL); 17. Johann Süppel (Staffelstein).

WK 8 Jg. 2002: 6. Emelie Scholz, 8. Paula Reißenweber (beide Staffelstein); 9. Jule Weisser (TVM); 11. Lilli Freiburg, 12. Jasmin Sünkel (beide TSL); 13 Mareike Naumann (TVM); 20. Gerda Huber (Staffelstein).

WK 9 Jg. 2001: 4. Milena Geißler, 6. Emma Lauer, 8. Jule Lorenz (alle TVM); 11. Jessica Bayer (TSL); 12. Vanessa Ziegelhöfer (Staffelstein).

WK 10 Jg. 2000: 2. Theresa Eller (TSL).

WK 12 Jg. 1998 und älter: 2. Christine Schnapp (TSL).