Licht und Schatten im Verein

Die Hauptversammlung der Coburger Turnerschaft stand ganz im Zeichen der Ehrungen und der Neuwahlen. Stefan Wulf wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Mit der Ehrenurkunde für 80 Jahre Zugehörigkeit wurde Inge Mönch ausgezeichnet.

Der teilweise Abriss der Angerturnhalle habe für die Coburger Turnerschaft katastrophale Folgen, sagte Wulf. Es fehlten ein Gymnastikraum mit entsprechenden Geräteaufbewahrungsmöglichkeiten sowie ein ausreichend dimensionierter Kraftraum und eine Tribüne. Die Stadt stehe hier absolut in der Pflicht, Möglichkeiten für die betreffenden Abteilungen, die ihrer Trainingsmöglichkeiten beraubt würden, zu schaffen, machte Stefan Wulf deutlich.

In sportlicher Hinsicht habe es bei der Coburger Turnerschaft Licht und Schatten gegeben, merkte Wulf an. Als ehemaligen Volleyballspieler habe ihn das Scheitern in der Bundesliga sehr betrübt.Die Sanierung der finanziellen Situation des Vereins sei auf einem vernünftigen und gangbaren Weg. Rosig sei die Situation leider noch lange nicht, sagte der Vorsitzende.

Der jährliche Blick auf die Statistik zeige derzeit eine Mitgliederzahl von 1310, wobei ein leichter Trend nach oben erkennbar sei, bei den Damen und auch bei den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Turnen sei nach wie vor die größte Abteilung, gefolgt von Tennis und Handball. Sehr viel Kraft habe die Organisation der Sportgala gekostet, erinnerte Wulf. Die Mühe und der Zeitaufwand hätten sich aber gelohnt.

Beim Geschäftsführenden Vorstand gab es eine Veränderung: Für Antje König, die sich als Dritte Vorsitzende nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Christiane Lamberti in das Amt gewählt. Stefan Wulf und Zweiter Vorsitzender Marten Beck wurden wiedergewählt, Jens Dittrich wurde zum Kassenwart bestimmt. Desombre