Leoni und Rocky bezaubern Richter

Zum Abschluss der "grünen Saison" schaut der Reitclub Herzogenaurach wieder mit Stolz auf seine Turnieramazonen. Besonders im Blickpunkt stand heuer die Newcomerin Leoni Haala: Sie kehrte nie ohne eine Ehrenschleife für ihr Pferd nach Hause zurück, im Laufe des Jahres sammelte sie 20 Stück. Das "Turnierküken" vom Reiterhof Hessenmühle in Falkendorf hatte stets "Rocky 1467" unterm Sattel, einen als deutsches Reitpony eingetragenen dunkelbraunen Wallach, der vom Vererber Flavo Cliff abstammt.



Glanz-Wertnote von 8,5

Zu den drei Siegen im ersten Halbjahr kam ein Erfolg in Nürnberg-Marienberg im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp mit der Glanz-Wertnote von 8,5. Weitere zweite und dritte Ränge in derselben Disziplin erhielt das harmonische Paar in Trautskirchen, Nürnberg-Fischbach und Burgthann.

Die talentierte Zehnjährige aus Obermichelbach absolvierte auf dem zwei Jahre älteren "Rocky" zudem erstmalig vier Springreiter-Wettbewerbe in Schwabach, Trautskirchen, Marienberg und Fischbach und platzierte sich beim Fischbacher Herbstturnier im Stilspringen der Klasse E an dritter Stelle. Ein Top-Einstand in die Springreiterei.

In Demantsfürth-Uehlfeld legte die Biologiestudentin Katja Hohenberger in einem Starterfeld von 25 Paaren beim Zwei-Phasen-A**-Springen einen guten fünften Platz hin. Ihr eigenes Pferd "Sir Sancho" war kurzfristig ausgefallen. Reitlehrer Roland Staudenmaier hatte ihr deswegen seinen bewährten Dänen-Wallach Lalando zur Verfügung gestellt.



Lalando ist springfreudig

Auch beim großen Frankenhof-Sonnefeld-Turnier zeigte der springfreudige Lalando seine Zuverlässigkeit in einem Springen der Klasse L mit Stechen. Das Herzogenauracher Paar erkämpfte sich im Wettbewerb mit mehr als 50 Teilnehmern mit einem Null-Fehler-Ritt das Entree zur Siegerrunde. Einen schönen Abschluss der Rasensaison gab es für Hohenberger und Lalando mit einem weiteren fehlerfreien Überwinden des Stechparcours' und Rang 3.

Für die Nationenreiterin Jörne Sprehe, die nahezu jedes Wochenende internationale Spitzenleistungen bringt, begann die "weiße Saison" mit einem dritten Platz auf Clueso im Zwei-Sterne-S-Punktespringen beim Consumenta-Turnier in Nürnberg. Im "Munich Indoors" kam sie mit Solero in der "Youngster-Tour" ebenfalls auf den Bronzerang.



Sieg auf der "Youngster-Tour"

In Wiener Neustadt in der Lake-Arena ließ sich die bekannte Springreiterin mit ihrem Nachwuchspferd Limbarto, gezogen in Holstein, in der "Youngster-Tour" den Sieg nicht nehmen. Eine weitere Steigerung bei diesem hochkarätig besetzten niederösterreichischen Turnier war die Qualifizierung im "Big-Tour-Finale" zur Teilnahme am Großen Preis mit Wettbewerbern aus Russland, Italien, Spanien, Polen, Kolumbien, Ungarn und vielen weiteren Ländern.

Jörne Sprehe hatte ihren erst siebenjährigen Hengst Clueso gesattelt und gewann mit einem dritten Platz im Grand Prix 3690 Euro, was viel für die anstehende Hallensaison verspricht. Sprehe ist schon wieder unterwegs zum internationalen Turnier in Poznan (Polen), wo sie an den Erfolg anknüpfen will. red