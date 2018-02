Langensendelbach braucht heuer Kredite

Bürgermeister Oswald Siebenhaar (UWB) stellte in einer kurzen Zusammenfassung den in der letzten Gemeinderatssitzung bewilligten Haushaltsentwurf vor. Geschäftsstellenleiter Bernd Meierhöfer hatte den Entwurf in seiner Eigenschaft als Kämmerer ausgearbeitet.

"Mit diesem Haushalt können wir sehr viele Investitionen beginnen", sagte Siebenhaar. Er nannte in diesem Zusammenhang den Bau der Krippe in Bräuningshof, die Verbesserung der Breitbandversorgung, die Rathaussanierung oder auch den Brandschutz in der Grundschule. "Unsere Finanzlage ist solide und überschaubar, auch wenn Teile der Investitionen in diesem

Haushaltsjahr vorfinanziert werden müssen", sagte Siebenhaar.

Nach eingehender Diskussion stimmten die Räte dem Haushaltsplan 2016 einstimmig zu. Im Verwaltungshaushalt beläuft sich das Volumen von Einnahmen und Ausgaben auf 5,40 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben 2,49 Millionen Euro stark.

Trotz einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 200 000 Euro, muss die Gemeinde bei der Abwicklung aller geplanter Investitionsmaßnahmen Fremdgelder in Höhe von 1,09 Millionen Euro aufnehmen.



656 Euro Schulden pro Kopf

Der Schuldenstand würde in der Folge am Ende des Haushaltsjahres 1,96 Millionen Euro betragen. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 656,41 Euro. Mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Millionen muss in den nächsten zehn Jahren der Kanal in Langensendelbach saniert werden. Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro Sauer und Harrer mit der Durchführung. Den Gemeinderäten wurden noch einmal die Ergebnisse der Kanalbefahrungen mitgeteilt. Aufgrund der Zustandsfilme wurde festgestellt, dass zwei Drittel der Abwasserkanäle sanierungsbedürftig sind und in fünf Prioritätskategorien eingeteilt werden.



Höchste Priorität

Mit Priorität 5 wird als erstes begonnen. Dabei handelt es sich um Schäden, bei denen der bauliche Zustand des Kanals, die Anschlussleitung und auch die darüber liegende Straße gefährdet sind.

Ebenso sind Schächte mit gravierenden Sicherheitsmängeln und eindringendes Wasser mit Bodeneintrag vorrangig zu beheben. Es wurde einstimmig beschlossen, mit dem Baubeginn schnellstmöglich zu beginnen und 165 000 Euro im laufenden Haushaltsjahr einzustellen. Ab dem Finanzjahr 2017 sind jährlich 300 000 Euro einzuplanen.