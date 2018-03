Landesliga-Saison für TS Kronach beginnt am Samstag

Die Volleyballer der TS Kronach starten am Samstag in die neue Saison der Landesliga Nord-Ost. Nach dem Double der Vorsaison - bestehend aus Meisterschaft und Pokalsieg - gehen die Aufsteiger aus Kronach als klarer Außenseiter in die Partien gegen den letztjährigen Vizemeister TSV Abensberg und die Bundesligareserve der VGF Marktredwitz. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Nominell treten die Kronacher nahezu unverändert an. So sind alle Spieler an Bord geblieben, und mit Gerhard Ernst aus Naila konnte ein weiterer erfahrener Zuspieler gewonnen werden. Die spielerischen Voraussetzungen sind somit gut, da man auf funktionierende Automatismen der Vorsaison aufbauen kann. Die Ergebnisse in den Testspielen gegen Kemnath (5:0) und vor allem im Landespokal B (zweiter Platz) stimmen die TSK-Herren positiv. Priorität in dieser Saison hat dennoch ganz klar der Klassenerhalt.

Dieses Ziel zu erreichen, wird angesichts der hohen Hürde zum Saisonbeginn alles andere als einfach. Ein Auftakt mit zwei Niederlagen gegen die Top-Teams der Liga ist durchaus möglich. Die Mannen um Trainer Jürgen Quappe sind sich aber ihrer Außenseiterchance bewusst und hoffen vor heimischem Publikum auf die ersten Punkte in der Saison.

Den Auftakt bildet morgen um 15 Uhr die Partie gegen die VGF Marktredwitz. Die Gäste aus dem Fichtelgebirge sind gespickt mit ehemaligen Bundesliga-Spielern und Routiniers, deren Stärke insbesondere im Angriff zu sehen ist.

Im Anschluss (ca. 16:45 Uhr) folgt die Partie gegen den TSV Abensberg. Die befreundete Mannschaft aus der Oberpfalz forderte die TSK-Herren bereits im Pokal vor zwei Wochen. Da sah man deutlich die Stärke der ersatzgeschwächten Oberpfälzer in Block und Angriff, konnte das Spiel aber trotzdem mit 2:1 gewinnen.



Volle Halle erhofft

Chancenlos werden die Kronacher auch morgen nicht sein, aber man muss das beste Volleyball abrufen, um die erste Hürde erfolgreich zu meistern. Eine volle und stimmungsgeladene Halle wäre ganz nach dem Geschmack der Spieler, deren Motivation und Ehrgeiz bereits in den intensiven Trainingseinheiten der letzten Wochen spürbar war. Die Spieler freuen sich auf zahlreiche Zuschauer, die die Mannschaft beim Comeback in ihrer "Stammliga" unterstützen wollen. Jugendliche und Erwachsene haben im Anschluss an die Spiele die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten in dieser Sportart mit den Spielern zu erproben oder im persönlichen Gespräch zu fachsimpeln und sich nach Möglichkeiten für ein Schnuppertraining zu erkundigen. Der Eintritt ist frei.

TS Kronach: Am Ende, L. Ammon, M. Ammon, Bayer, Biniszewski, Bollow, Eichhorn, Ernst, Groß, Höpp, Neubauer, Reinhard, Schlick / Trainer: Quappe. jbo