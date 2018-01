Landesliga-Absteiger FC Coburg und FC Eintracht Bamberg die Favoriten

Trotz vieler Neuverpflichtungen blieben die spektakulären Wechsel für die kommende Saison in der Bezirksliga Oberfranken West aus. Viele Junioren rücken nach, doch diese werden sich zu einem großen Teil wohl nicht gleich in den Stammformationen wiederfinden. Elf Zugänge verzeichnet der TSV Mönchröden; acht davon kommen vom FC Coburg. Ohne jeglichen Abgang blieb der TSV Meeder.



Umbruch beim SV Merkendorf

Kontinuität gab's im Trainerbereich: Nur drei Vereine setzen auf einen neuen Coach. Die wenigsten Änderungen gab es bei der SpVgg Ebing mit zwei Zu- bzw. zwei Abgängen. Das Gegenteil war beim SV Merkendorf mit acht Zugängen, plus Junioren und neuem Trainer der Fall. Dem gegenüber stehen neun Abgänge.

Den Landesliga-Absteiger FC Coburg sehen 15 der 16 Vereine als Meisterschaftsfavorit. Ihm folgt bei Mehrfachnennungen der zweite Absteiger FC Eintracht Bamberg mit neun "Stimmen". Beide Klubs sind auch selbst auf den Aufstieg fixiert. Dritter im Bunde der Favoriten ist der FC Oberhaid mit sieben Nennungen. Für sieben Teams ist der Klassenverbleib erklärtes Ziel. Nachfolgend die personellen Veränderungen im Detail.



FC EINTRACHT BAMBERG 2010

Zugänge: Marco Schmitt, Christos Makrigiannis (beide DJK Bamberg II); Felix Popp (SpVgg Bayreuth); Fabian Hofmann (FSV Erlangen-Bruck); Lukas Schmittschmitt, Patrick Görtler, Pascal Nögel, Lukas Witterauf, Fabian Dellermann, Lucas Horn (alle eig. U 19). Abgänge: Christopher Enk (TSV Schlüsselfeld); Andre` Jerundow, Patrick Titzmann (beide SpVgg Jahn Forchheim). Johannes Trautmann (Ziel unbekannt). Trainer: Michael Hutzler (SpVgg Jahn Forchheim); Saisonziel: Aufstieg; Favoriten: FC Coburg, FC Oberhaid, TSV Ebensfeld.

DJK DON BOSCO

BAMBERG II

Zugänge: Simon Leistner ( TV Ebern), Rene Ostrecha (FC Coburg 2), Paul Günthner (FCE Bamberg 2), Elias Arneth, Julian Igel, Matthias Gerner, Eduard Stolz, Jan-Luca Walter, Leo Schramm (alle eig. U 19). Abgänge: Benedikt Hoh, Jannik Nüsslein (beide DJK Teuchatz), Franz Melber (SC Stettfeld), Jonas Schauer ( SV Würgau), Daniel Horcher (SV Memmelsdorf/Ofr.). Trainer: Uwe Nagel, Saisonziel: Klassenerhalt; Saisonziel: FCE Bamberg, FC Coburg, TSV Mönchröden



TSV BREITENGÜSSBACH

Zugänge: Fabian Bessler (SpVgg Stegaurach), Marcel Eck (SV Merkendorf), Dominik Schmitt (SpVgg Ebing); Abgänge: Johannes Hummel, Michael Krümmer, Thomas Lurz (alle SC Unteroberndorf), Tim Stärk (FC Wacker Trailsdorf); Trainer: Roman Herl (wie bisher), Stefan Herl (auch Spieler); Saisonziel: Klassenerhalt; Saisonziel: FCE Bamberg, FC Coburg, FC Oberhaid.



FC COBURG

Zugänge: Jannik Schmidt, Daniel Alles, Lukas Schuster (alle VfL Frohnlach), Sertan Sener, Gökhan Sener ( beide SV Bosporus Coburg), Oleksandr Churilov (FC Ternopil UKR), Sounkar Zisse (1.FC Oberwohlsbach), Tobias Bayersdorfer, Lukas Carl , Davide Dilauro ,Henrik Guhling , Luis Heinze , Dennis Kolb, Luis Krempel, Daniel Pauls Jannik Schmitt , Nils Schoder, Lars Teuchert (alle eigene Jugend). Abgänge: Carsten Hahn (TSV Neudrossenfeld), Yannik Krebs (Ziel unbekannt), Christian Schneider (SV Bosporus Coburg), Lukas Köhn (TSV Mönchröden), Niklas Ehrlich (TSV Mönchröden), Daniel Puff (TSV Mönchröden), Jannik Knoch (TSV Mönchröden), Konstantin Müller (TSV Mönchröden); Trainer: Matthias Christl (wie bisher); Saisonziel: Aufstieg; Favoriten: keine Angaben



SV BOSPORUS COBURG

Zugänge: Ergün Ogazhan (SpVgg Stegaurach), Gasmi Ahmed (TSV Mönchröden), Oualidine Mohammed (SV Arabesque Coburg), Atessacan Vahit, Ahmeti Shigiri ( beide SV Anadolasper Coburg), Gezici Erhan (SpVgg Reuth), Christian Schneider (FC Coburg). Abgänge: Hakan Bozkaya (SV Zapfendorf), Gökhan Sener, Sertan Sener (beide FC Coburg), Firat Güngör (Jahn Forchheim), Blerim Berisha (Krecktal). Trainer: Mehmet Ciray (wie bisher). Saisonziel: Klassenerhalt; Favoriten: FC Coburg, FC Oberhaid, FCE Bamberg.



SV DÖRFLEINS

Zugänge: Chrstoph Pröll, Bernd Heichel (beide SV Merkendorf), Alexej Maier ( SC Prölsdorf), Markus Brust (SV Walsdorf), Clemens Kopka (SpVgg Stegaurach); Abgänge: Ali Yildirim (TSC Bamberg); Trainer: Mario Herrmannsdörfer (wie bisher); Saisonziel: Klassenerhalt; Favoriten: FC Oberhaid, FC Coburg.



TSV EBENSFELD

Zugänge: Leon Holzheid, Florian Storath ( beide FC Coburg), Alexander Elflein, Lukas Faulstich, Rezene Gebay, Max Hauptmann, Bestian Kunzelmann, Andreas Linse, Georg Laukenbein, Rainer Müller, Niklas Storch (alle eig. Jugend). Abgänge: Maximilian Dietz (TSV Staffelstein), Heiko Brückner (SV Ketschendorf), Sandro Domhardt (DJK Lichtenfels), Christian Quinger (Karriereende). Trainer: Klaus Gunreben (wie bisher); Saisonziel: vorderes Drittel; Favoriten: FCE Bamberg, FC Coburg.



SPVGG EBING

Zugänge: Felix Seelmann, Christoph Beil (beide SG Kemmern/eig. Jugend). Abgänge: Tobias Lurtz (FSV Unterleiterbach, Simon Bergmann (SC Kemmern). Trainer: Heiner Dumpert (wie bisher); Saisonziel: oberes Drittel: Favoriten: FC Coburg, FCE Bamberg.



SPVGG LETTENREUTH

Zugänge: Jens Baumann (DJK Lichtenfels), Johannes Kraus (SV Schwabthal), Jasper Humpert (Sylvia Ebersdorf), Sebastian Trausch (TSF Theisenort); Abgänge: Demirbas Enver (FC Michelau); Trainer: Peter Reichel (wie bisher); Saisonziel: Klassenerhalt; Favorit: FC Coburg.



FC MITWITZ

Zugänge: Luis Langbein (SC Hassenberg), Max Mayer (VfR Johannisthal), Johannes Schmidt (FC Coburg), Steffen Rubenbauer (FC Steinbach-Dürrenwaid), Moritz Büttner (eig. Jugend). Abgänge: Matthias Wich (TSF Theisenort), Lukas Riedel (SCW Obermain); Trainer: Johannes Müller (wie bisher); Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz; Favoriten: FC Coburg, FCE Bamberg.



TSV MEEDER

Zugänge: Florian Schubert (TSV Oberlauter), Denis Mujonovic, Johannes Florschütz (beide FC Oberwohlsbach), Jose Teran (TSV Cortendorf), Johannes Bohl, Lukas Dreßel, Sebastian Hellwig, Julian Gleisner, Fabian Löser, Jonas Krämer, Nahom Andemikael, Alexander Heilingloh, Leon Pietsch (alle eig. Jugend); Abgänge: keine; Trainer: Stefan Nöth (TSV Staffelstein); Saisonziel: Klassenerhalt; Favoriten: FC Coburg, TSV Mönchröden, FC Oberhaid.



SV MERKENDORF

Zugänge: Stefan Scharf, Daniel Locher (beide ASV Naisa), Mario Heublein (SV Zapfendorf), Michael Rausch, Steffen Schwandner (beide SV Pettstadt),Christoph Rosenberger (SpVgg Stegaurach), Marc Dürrbeck (SV Frensdorf), Max Brehm (TSV Schammelsdorf), Johann Büttel, Lukas Britschok, Louis Kadoch, Marcel Waltrapp, Florian Zahn, Julian Kropp (alle eig. Jugend). Abgänge: Tobias Weber (SV Memmelsdorf), Roman Linsner, Daniel Keiling, Alexander Fuchs, Murat Basaran (alle SpVgg Stegaurach), Marcel Eck (TSV Breitengüßbach), Bernd Heichel, Christoph Pröll (beide SV Dörfleins), Josef Lorber (FSV Unterleiterbach); Trainer: Stefan Essig (ASV Naisa); Saisonziel: Oberes Drittel; Favoriten: FC Coburg.



TSV MÖNCHRÖDEN

Zugänge: Marc Werner (TSV Neuensorg), Alex Mancini (JFG R`tal), Marcel Kühn (DJK-TSV R`tal), Marius Stammberger, Miguel Malaj, Philipp Engelhardt, Konstantin Müller, Jannik Knoch, Lucas Köhn, Niklas Ehrlich, Daniel Puff (alle FC Coburg). Abgänge: F. Cannone (TBVfL Neustadt), Philipp Walter (FC Haarbrücken), Steffen Hübner (FC Grub a.F.), Rene Schulz (FC Lichtenfels) A. Gasmi (Bosp. Coburg), A. Wittmann (Karriereende); Trainer: Thomas Hütt (wie bisher)l; Saisonziel: o.A.; Favoriten: FC Coburg.



FC OBERHAID

Zugänge: Jeffry Stade (SpVgg Rattelsdorf), Simon Roppelt (FC Sand 2), Maximilian Nöth (DJK Gaustadt), Felix Brauner (SVRW Lisberg), Dominik Betz (FSV Unterleiterbach), Onure Atasoy (TSC Bamberg), Daniel Schmauser (FCE Bamberg U19), Niklas Hofmann (TSV Staffelstein U19), Leon Gründler (SG Lichteneiche U19); Abgänge: Patrick Grüber (TSV Staffelbach), Christopher Hümmer (SC Stettfeld), Tom Schrör (USC Bayreuth), Mike Stetson (TSV Staffelbach), Björn Vogel ( pausiert), Max Sonnig (pausierte/ SV Hallstadt), Christian Auer (pausierte/SpVgg Lauter), Dominik Waltrapp (pausierte/TSV Burgebrach); Tainer: Alexander Stretz (wie bisher); Saisonziel: gesichertes Mittelfeld; Favoriten: FCE Bamberg, FC Coburg.



TSV SCHAMMELSDORF

Zugänge: Koschwitz Jonas (ASV Naisa), Düthorn Nicolas (SV Memmelsdorf), Sauer Patrick (SG SV Memmelsdorf U19), Kistner Jakob (ASV Naisa 2).

Abgänge: Brehm Maximilian (SV Merkendorf),Leßner Marvin, Cümen Murat ( beide SV Weichendorf), Gabrich Thomas (Karriereende), Kubiak Matthias ( beide Karriereende); Trainer: Dominik Kauder (wie bisher); Saisonziel: gesichertes Mittelfeld; Favoriten: FC Oberhaid, FC Coburg



SV WÜRGAU

Zugänge: Alexander Gonzalez (SV Weichendorf), Jonas Schauer ( DJK Bamberg 2), Mario Schauer (JFG Giechburg), Benjamin Teufel, Dominik Teufel (SV Schwarz-Weiß Kemnath), David Ehmann (SV Memmelsdorf/Ofr. 2), Chris Wudi (FV Giech); Abgänge: Patrik Linz (FSV Freienfels/Krögelstein), Sebastian Behr (SC Melkendorf); Trainer: Stefan Sperber (wie bisher); Saisonziel: Klassenerhalt; Favoriten: FC Coburg, FCE Bamberg, FC Oberhaid