Ladendieb war rentent

Im Gefängnis sitzt seit Montag ein renitenter Ladendieb. Wie die Polizei berichtet, wurden am Montagnachmittag zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie in einem Einkaufsmarkt in der Pödeldorfer Straße mehrere Waren im Wert von knapp 16 Euro einsteckten und ohne zu bezahlen den Markt verließen. Beim Verlassen wehrte sich der Dieb, um so im Besitz seiner Beute bleiben zu können. Durch den Zeugen überwältigt, konnte der Dieb letztlich von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Sein Kompagnon hielt sich bis zum Eintreffen der Streife im Kassenbereich auf und ließ sich dort widerstandslos festnehmen. Gegen den widerspenstigen Täter wird aufgrund seines Verhaltens wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl gegen den 20-jährigen Marokkaner aus der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken. Sein 24-jähriger Landsmann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. red