Kurz notiert

red



red



Väter und Kindergehen zeltenDie Katholische Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt Väter und Kinder zum diesjährigen Zeltlager vom 7. bis 9. Juli zum Zelten in Wonsees bei Hollfeld ein. Teilnehmer sollen sich freuen auf einen Hauch von Freiheit und Abenteuer, auf Lagerfeuer, gemeinsames Kochen, Spielen und Feiern in der Natur; auf ein Wochenende ohne große Verpflichtungen und raffinierte Technik, auf die gemeinsame Zeit mit den Kindern. Die Kosten betragen für erwachsene Mitglieder der KLB 20 Euro, für Nichtmitglieder 25 Euro, Kinder zahlen zwölf Euro. Informationen zu freien Plätzen gibt es bei der Katholischen Landvolkbewegung Bamberg, Telefon 0951/9230680, E-Mail: klb.ba@t-online.de.Mit dem Fahrraddurch das DekanatAm Sonntag, 9. Juli, lädt das evangelisch-lutherische Dekanat Bamberg zu einer Radtour im Rahmen des Reformationsjubiläums ein. Die Tour, die etwa acht Stunden dauern wird, startet um 9.30 Uhr an der Post in Schlüsselfeld, Veit-Dennert-Straße. Hier hält auch der Steigerwaldexpress, mit dem Mitradler aus Bamberg den Startpunkt erreichen können. Über Aschbach mit seinem spätgotischen Marienaltar in der St.-Laurentius-Kirche geht es zur kleinen Bergkirche in Hohn am Berg. Quer durch den Steigerwald führt die Tour dann nach Großbirkach, wo die Gruppe das Täuferrelief von 1030 n. Chr. besichtigt. Durch das Tal der Reichen Ebrach über Ebersbrunn führt die Strecke dann zurück nach Schlüsselfeld. Mehr Informationen zu den Radtouren finden Interessierte im Internet unter www.dekanat-bamberg.de/reformationsjubiläum-2017 Blogger gibt Tipps zu sozialen MedienBlogs, Web 2.0 und Communities - manchen Ehrenamtlichen schwirrt bei diesen Stichworten der Kopf. Welche sozialen Medien für ehrenamtliches Engagement die richtige Wahl sind, zeigt Blogger Karlheinz Pape auf Einladung des Ehrenamtsbüros des Landkreises Erlangen-Höchstadt am Freitag, 21. Juli, von 18 bis 20 Uhr im BRK-Bildungszentrum Erlangen-Höchstadt, Henri-Dunant-Straße 4 in Erlangen. Pape referiert über den Sinn von Social-Media-Auftritten und stellt gelungene Beispiele aus der Region Nürnberg zum Nachmachen vor. Der kostenlose Vortrag richtet sich vor allem an Ehrenamtliche aus Verbänden, Vereinen und Bürgerinitiativen, die sich engagieren wollen. Interessierte können sich laut Landratsamt bis Freitag, 14. Juli, per E-Mail an ehrenamtsbuero@erlangen-hoechstadt.de oder bei Koordinatorin Evelina Eckfeld-Wein unter der Telefonnummer 09131/80334507 für die Veranstaltung anmelden. red