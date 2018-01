Kurz notiert

Reh kommt Auto

in die Quere



Geringer Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 21 Uhr ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-Jähriger auf der Lettenreuther Straße in Richtung Weidhausen, als plötzlich auf Höhe des Ortsschildes Weidhausen ein Reh die Straße querte. Der junge Mann konnten einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Reh rannte anschließend weiter, der Jagdpächter wurde verständigt. pol

Es geht um das Erfrischungsgeld



Die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung und zur Entwässerungssatzung stehen bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 10. Mai, auf der Tagesordnung. Außerdem wird noch über die Festsetzung des "Erfrischungsgeldes" für Wahlhelfer bei der diesjährigen Bundestagswahl gesprochen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red

Straßenname für das Gebiet "Gartenäcker"



Der Abschluss einer Vereinbarung mit der Stadt Coburg über die kommunale Verkehrsüberwachung in der Gemeinde sowie die Vergabe eines Straßennamens für das Baugebiet "Gartenäcker" stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gemeinderates Dörfles-Esbach am Donnerstag, 11.Mai. Außerdem geht es noch um den Beschluss über das weitere Vorgehen bezüglich des Mehrgenerationenhauses/Bürgerhauses. Der Bericht über die Gespräche mit der Regierung von Oberfranken wird diesbezüglich vorgelegt. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. red