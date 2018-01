Kurz notiert

Lastwagen prallt

gegen Leitplanke



Ein Schaden von gut 1000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Überleitung von der A 73 aus Richtung Bamberg kommend auf die B 4 nahe der Lauterer Höhe. Ein Pkw war im Kurvenverlauf zunächst in die linke Schutzplanke geprallt. Anschließend schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn in den rechten Straßengraben. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Coburg (09561/645-209) sucht Zeugen, die im Zeitraum Montag oder Dienstag den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können. pol

Ladendieb wird

erwischt und angezeigt



Drei Getränkedosen im Gesamtwert von 7,47 Euro steckte am Dienstag um 9.30 Uhr ein 20-jähriger Coburger in seinen Rucksack und wollte im Anschluss einen Supermarkt in der Niorter Straße verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Angestellter des Marktes bekam den Diebstahl der Getränke mit und sprach den 20-jährigen Langfinger beim Verlassen des Geschäfts an. Im Anschluss wurde die Coburger Polizei hinzugezogen, die den 20-Jährigen wegen Ladendiebstahls zur Anzeige brachte. pol

Einmal selbst

der DJ sein



Der Verein Alternative Kultur lädt am Samstag, 29. April, zu einer Party im Jugend- und Kulturzentrum Domino ein. Sie beginnt um 20 Uhr. Davor, von 15 bis 20 Uhr, gibt es dort einen Workshop, bei dem das Programm Virtual DJ für Anfänger und Fortgeschrittene genauer erläutert wird. Anschließend bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissen anzuwenden und ihr vorbereitetes Set live zu spielen. Weil die Teilnehmerzahl auf maximal zwölf Personen begrenzt ist, wird um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@alternative-kultur-coburg.de gebeten. red