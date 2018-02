Kurz notiert

Führung durch Weltpoet-Ausstellung



Noch bis Ostern ist die große Sonderausstellung "Der Weltpoet" zu Leben und Werk Friedrich Rückerts im Kunstverein Coburg zu sehen. An folgenden Tagen gibt es öffentliche Führungen durch die Ausstellung: am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr, am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr und am Sonntag, 16. April, um 14 Uhr. Tickets gibt es an der Museumskasse zum Preis von 2,50 Euro zuzüglich des Eintritts. red

Bewegung und

Spaß für Kinder



Der Arbeitskreis "Sports and Fun" bietet Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, sich in der Angerturnhalle bei Parkour, Bungee-Run und verschiedenen Gruppenspielen auszutoben. Die Türen sind am Samstag, 1. April, von 12 bis 15.30 Uhr geöffnet. Im Foyer steht eine Tischtennisplatte für Rundlauf & Co. bereit. Zu Taschengeldpreisen werden Wiener, Gemüse und Getränke angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme sind geeignete Hallenturnschuhe und bequeme Kleidung. Die Eltern werden gebeten, ihrem Kind die Kontaktdaten mitzuschicken, unter denen sie im Notfall erreichbar sind. Weiter sollten die Eltern mit ihrem Kind/ihren Kindern vereinbaren, ob diese abgeholt werden oder alleine nach Hause laufen, lautet der Hinweis der Veranstalter. red