Kurz notiert

Gymnasiasten zeigen

ihr Können im Konzert



Das Gymnasium Herzogenaurach lädt am Dienstag, 20. Dezember, zum Weihnachtskonzert ein. Ab 19 Uhr wird in der evangelischen Kirche Herzogenaurach ein abwechslungsreiches Programm geboten, das die Schüler seit Beginn des Schuljahres erarbeitet haben. So stimmt der große Chor mit verschiedenen traditionellen und modernen Weihnachtslieder auf das Weihnachtsfest ein, das Orchester wird neben Teilen aus der "Arlésienne-Suite" von Georges Bizet sogar eine Uraufführung, ein Concerto für Violoncello, Klavier und Orchester des jungen Komponisten Florian Grzeschnik aus der Q12 der Schule darbieten. Auch mehrere kleinere Ensembles werden das Programm mit jazzigen, poppigen, aber auch traditionellen Stücken bereichern. Der Eintritt ist frei. red

Wieder freie Fahrt

durch Dondörflein



Ab Donnerstag, 22. Dezember, ist die Ortsdurchfahrt von Dondörflein wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Landratsamt mit. Auch die Buslinien 123, 242 und 269 können wieder die gewohnten Haltestellen in Dondörflein und Burgstall bedienen. Die Ersatzhaltestellen bei Dondörflein an der Kreisstraße ERH 13 und in Burgstall am westlichen Ortsrand werden aufgelöst. red