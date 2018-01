Kult-Marathon vor traumhafter Kulisse

Verschiedene Strecken



Bald beginnt wieder die Laufsaison, und dann steht auch wieder eine der größten und bekanntesten Laufveranstaltungen Nordbayerns im Fokus der Athleten: Der Obermain-Marathon in Bad Staffelstein findet am 9. April zum 13. Mal statt. Der Kultstatus des Laufs liegt vor allem an dem knackigen Marathon-Kurs - über 700 Höhenmeter müssen überwunden werden. Besonders ist auch das Landschaftserlebnis, immerhin führen die Strecken vorbei an den Sehenswürdigkeiten des "Gottesgartens am Obermain" wie Kloster Banz, der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen und dem Staffelberg.Auch diesmal werden bei dem vom TSV Staffelstein veranstalteten Obermain-Marathon verschiedene Streckenlängen angeboten. Der Klassiker ist die 42 Kilometer lange Marathonstrecke hinauf auf den Staffelberg als "Königsdisziplin", außerdem gibt es einen flachen und schnellen Halbmarathonkurs, einen 12,5-Kilometer-Lauf für alle, die mit dem Laufen beginnen oder gerade wenig trainieren konnten, sowie eine landschaft-lich reizvolle, 16 Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke.Veranstalter Karl-Heinz Drossel erwartet wieder rund 2500 Läufer beim Obermain-Marathon. Sie erwartet eine ausgesprochen professionelle Organisation mit besten Wettkampfbedingungen, einer amtlich vermessenen Halbmarathon-Strecke, elektronische Zeitnahme und Verpflegungsstationen entlang der Strecken. Meldeschluss ist am 2. April, Nachmeldungen sind online zu einem erhöhten Startpreis möglich. Der Start für sämtliche Läufe erfolgt in der Bischof-von-Dinkel-Straße, der Zieleinlauf im städtischen Stadion. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es im Internet unter www.obermain-marathon.de . red