Kulmbacher verpassen die Qualifikation

In der Kordigasthalle in Altenkunstadt zeigte der nordbayerische Tischtennis-Nachwuchs beim zweiten Landesbereichsranglistenturnier seine Klasse.

Bei hohen Temperaturen mussten die jungen Akteure insgesamt zehn bis elf Spiele austragen - und das ging an die Substanz. Dennoch ließen sie sich nicht unterkriegen und spielten ein hervorragendes Turnier und beeindruckten die Zuschauer mit guter Ballbehandlung.



Schüler A

Bei den A-Schülern wurde hart gekämpft, und kein Spieler kam ungeschoren davon. Der für den TSV Bad Königshofen startende Akito Itagaki (6:1, 20:3) musste sich lediglich dem ausgezeichnet aufspielenden Max Keller (TSV Unterlauter, 6:1, 18:7) beugen, holte sich aber aufgrund der besseren Satzdifferenz den Titel. Keller landete auf Rang 2. Paul Hofmann vom TSV Thurnau war nicht in Bestform. Er landete auf dem 13. Platz.



Schülerinnen A

Die Schülerinnen A hatten in Sophia Zahradnik ihre herausragende Akteurin, die in der Endrunde alle Begegnungen für sich entschied und 7:0 Siege auf ihrem Konto hatte.

Anne Lüer vom TSV Unterlauter landete auf Rang 5, gefolgt von Talida Reumschüssel (TTC Rödental). Die Mainleuserin Luisa Schönfeld erreichte den siebten Platz.



Schüler C

Eine starke Leistung zeigte bei den C-Schülern Lukas Mayer vom TV Glück-auf Wackersdorf. In seinen Endrundenspielen ließ er nichts anbrennen und gewann jedes einzelne Spiel. Seine beeindruckende Bilanz lautete 7:0, 21:3. Noah Bauer vom TSV Ebermannstadt erreichte Platz 5, gefolgt von Noah Leffer vom FC Adler Weidhausen. Oskar Fiedler vom TTC Unterzettlitz, der im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde, schloss das Turnier auf dem achten Platz ab.



Schülerinnen C

Eine perfekte Vorstellung bei den Schülerinnen C gab Lilli-Sara Popp (SB Versbach). Sie legte mit 7:0 Siegen und 21:0 Sätzen ein perfektes Turnier hin. Stark war auch das Auftreten von Sophie Schirm vom TSV Bad Rodach, die den Bronzerang belegte. Ihre Teamkameradin Svenja Schirm erspielte sich Platz 4. Emma Zeitler (TTC Rugendorf) erreichte den 13. Platz, zwei Plätze dahinter gruppierte sich Elina Meyer vom TSV Unterlauter ein.

Nach den Spielen nahmen Turnierleiter Manfred Schneider und der Vorsitzende des TTV 45 Altenkunstadt, Herbert Gillig, die Siegerehrung vor und übergaben Pokale und Urkunden. Die Plätze 1 bis 3 bei den Schülern und Schülerinnen A sowie die Plätze 1 bis 6 bei den Schülern und Schülerinnen C qualifizieren sich für das zweite Verbandsranglistenturnier am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September. Der Austragungsort ist noch offen. gi