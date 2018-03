Kulmbacher Bank spendet über 11 000 Euro

In der Hauptstelle der Kulmbacher Bank sah man viele glückliche Gesichter, denn zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen waren zur schon traditionellen Spendenübergabe eingeladen.



Engagement in der Region

"Wir als genossenschaftliche Bank engagieren uns in der Region und unterstützen die heimischen Kommunen, Institutionen, Schulen und Kindergärten ebenso wie Vereine und soziale Einrichtungen", sagte Bereichsdirektor Gerhard Zettel in seiner Begrüßung.

Mit diesen Spenden würden konkrete Projekt der Institutionen verwirklicht, wie zum Beispiel die Anschaffung von neuen Trikots und Trainingsmaterialien, der Umbau von Umkleideräumen oder der Ausbau der Studiobühnen-Lichttechnik.



Die Empfänger

Spenden gingen in diesem Jahr an folgende Vereine, Institutionen und Schulen: Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach, Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach, Carl-von-Linde Realschule Kulmbach, Lina-Bauerschmidt-Stiftung, evangelische Kirche Kulmbach, katholische Kirche Kulmbach, ATS Kulmbach - Fußballabteilung und Volleyballabteilung, TSV 08 Kulmbach, TSV Melkendorf, VfR Katschenreuth, Musikverein Burghaig, Verein Waldfreunde Kulmbach, Markgrafenspielmannszug, TSV Stadtsteinach, SG Biathlon Stadtsteinach und Kindergarten Rugendorf. red