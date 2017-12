Küpser erinnern sich mit Hans Michelbach

Unter die Überschrift "Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen" stellte Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach (CSU) seine Rede bei der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit. In der wechselvollen Geschichte Deutschlands sei der Tag der Einheit am 3. Oktober 1990 der glücklichste Tag. Die Menschen in der DDR hätten Diktatur und Sozialismus samt SED hinweggefegt.

Auch 26 Jahre nach der Wiedervereinigung müssten alle anpacken, um den Landkreis Kronach weiter zu stärken und Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. Als Erfolg bezeichnete er es, im neuen Bundesverkehrswegeplan mit rund 200 Millionen in der ersten Dringlichkeit die Grundlage für eine Verbesserung der Verkehrsanbindung gelegt zu haben. Bei der Ortsdurchfahrt Küps müsse man weiter für die beste Lösung kämpfen, sagte der Abgeordnete. Als Herausforderung für alle Demokraten bezeichnete er es, gegen Extremisten vorzugehen.

Der Dankbarkeit und Mahnung müsse auch künftig der 3. Oktober gewidmet sein, forderte Bernd Rebhan (CSU), Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Küps in Burkersdorf. Am Montag gedachte man dem Tag der Deutschen Einheit am Ortsausgang von Burkersdorf. Bei einem Frühschoppen im Feuerwehrhaus wurden die Gespräche über die Dorferneuerung in Burkersdorf und den Ausbau der Ortsdurchfahrt durch den Landkreis im Beisein von Michelbach fortgeführt. ber