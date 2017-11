Künstler sind Botschafter

Kunst gegen Komasaufen: Unter diesem Motto haben die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und die Krankenkasse DAK die Kampagne "bunt statt blau" gestartet. Der Plakatwettbewerb für Schüler zwischen 12 und 17 Jahren findet zum achten Mal statt.

Im Jahr 2015 kamen rund 22 000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. In Bayerns Kliniken landeten 4504. Obwohl die Zahl der Betroffenen erneut leicht zurückging, fordern Experten weitere Aufklärung über die Risiken des Rauschtrinkens. "Bei ,bunt statt blau‘ werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken", erklärt Markus Saur von der DAK. "Ich setze darauf, dass wir mit der Kampagne auch in diesem Jahr deutlich machen können, dass es uncool ist, sich bewusstlos zu trinken", sagt Huml, die die Schirmherrschaft übernommen hat.

Nach einer Studie des Kieler Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung erklärt die Mehrheit der jungen Künstler, sie hätten durch den Wettbewerb "bunt statt blau" etwas über die Gefahren von Alkohol gelernt. Nach ihrer Einschätzung trägt die Kampagne auch dazu bei, dass junge Leute vernünftiger mit Alkohol umgehen.

Die Bundesjury mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, und dem Vorstandsvorsitzenden der DAK, Andreas Storm, wird nach dem Einsendeschluss am 31. März aus 16 Landesgewinnern den Bundessieger 2017 wählen.

"Mit einem Instagram-Sonderpreis wird ,bunt statt blau‘ noch attraktiver", beschreibt Saur die neue Idee, ein Bild vom Plakat oder ein Video in das soziale Foto-Netzwerk hochzuladen. Zusätzlich zu einem Geldpreis wartet auf den Gewinner eine Eintrittskarte für die re:publica in Berlin. red