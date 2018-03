Kreuzer und Hofreiter

Neujahrsempfänge sind für manche politische Parteien fester Bestandteil des Jahresprogramms. So wenden sich in Herzogenaurach bereits die CSU und die Grünen mit ihren Terminen an die Bevölkerung. Beide Empfänge sind am Wochenende des 14. und 15. Januar.

Die Grünen begrüßen am Samstag, 14. Januar, ihren Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Toni Hofreiter, als Gastredner. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr im Novina-Hotel.

Am Sonntag, 15. Januar, besucht der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, den gemeinsamen Neujahrsempfang der CSU Herzogenaurach mit dem Kreisverband Erlangen-Höchstadt. Er wird um 11 Uhr im Herzogenauracher Vereinshaus die aktuelle politische Lage kommentieren. bp