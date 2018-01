Konzertreigen der örtlichen Gesangvereine

Auf Einladung des Gesangvereins 1883 Garitz trafen sich die Gesangvereine der Großen Kreisstadt im Gemeindehaus. Wie jedes Jahr stellten die Vereine aus Arnshausen, Garitz, Hausen, Reiterswiesen und Winkels und die Kissinger Sängervereinigung die Termine vor.



Neuwahl und Liederabend

In Arnshausen stehen bei der Generalversammlung am 25. März Neuwahlen an. Nach Mitteilung des Vorsitzenden Peter Binsteiner planen die Arnshäuser für den 6. Oktober einen Federweißenabend mit Liedvorträgen. Ein Liederabend findet voraussichtlich am 4.November statt. Am 17. Dezember wird zu einem Adventskonzert in die Pfarrkirche eingeladen.

Der Gesangverein aus Garitz feiert heuer das zehnjährige Bestehen seiner Chorformation InTakt. Wie der Vorsitzende Georg Riedmann mitteilte, wird der Chor InTakt am 6. Mai in der Turnhalle Garitz ein Festkonzert veranstalten. Der Chor InTakt beteiligt sich auch beim Jubiläumskonzert der Sängergruppe Bad Kissingen am 16. September im Regentenbau.

Der Frauenchor und der Männerchor des Garitzer Gesangvereins bereiten sich auf das Wandelhallenkonzert am 11. Juni mit dem Motto "Sommer in der Stadt" vor. "Singen, klingen, Freude bringen", heißt es beim Konzert des Gesamtchores am 23. Juli in der Wandelhalle beim SaaleMusicum. Unter dem Thema "Sing und Play" treten am 11.November der Chor InTakt und die Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz in der Turnhalle auf. Die Seniorenweihnachtsfeier am 17.Dezember wird vom Frauen- und Männerchor mitgestaltet.

Bei der Kissinger Sängervereinigung wird bei der Mitgliederversammlung am 6. April neu gewählt. Vorsitzender Wolfgang Russ gab Termine bekannt für ein Frühlingskonzert in der Wandelhalle ( 14. Mai), ein Sommerkonzert (20. Juli) in Bad Bocklet und ein Adventskonzert (3. Dezember) im Kurtheater. Darüber hinaus sollen Aufführungen mit dem Jugendsinfonieorchester des Bezirks Unterfranken in der Musikhochschule Würzburg (17. Juni) und im Stadttheater Schweinfurt (18. Juni) stattfinden.



Wirtshaussingen

Der Gesangverein Reiterswiesen wird am 28.Oktober einen Liederabend im ehemaligen Gasthaus Krone veranstalten. Der Gesangverein Winkels führt am 3. April seine Jahresversammlung durch. Laut Mathias Krebs planen die Winkelser heuer ein Wirtshaussingen. Im nächsten Jahr dann wird das 120-jährige Bestehen gefeiert. Die Sängergruppe Bad Kissingen wird neben ihrem Jubiläumskonzert (16. September) ein Gruppenchorkonzert in der Wandelhalle (15. Oktober) durchführen. Am 4. November ist eine Versammlung im Parkwohnstift. red