Konzerte der Hofer Symphoniker sind so gut wie ausverkauft

An diesem Wochenende gastieren jeweils um 19.30 Uhr am Freitag, Samstag und Sonntag die Hofer Symphoniker im Kronacher Kreiskulturring. Unter der Leitung des renommierten österreichischen Dirigenten Johannes Wildner, der auch Intendant des Opernfestivals Oper Burg Gars und Professor für Dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien ist, werden die Konzertabende mit den Mozart-Variationen op. 132 von Max Reger, dem berühmtesten Werk des Komponisten, eröffnet. Es entstand 1914, als Reger sich von einem Zusammenbruch wegen völliger Überarbeitung erholte. Hierfür hat er das bekannte Thema aus Mozarts Klaviersonate A-Dur KV 331 gewählt. In immer neuen musikalischen Ausrichtungen verarbeiten acht Variationen und eine abschließende Fuge das prägnante Material.

Als Solistin des nachfolgenden Konzerts für Flöte und Orchester G-Dur KV 313 von Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert sich die Flötistin Daniela Koch, die sich durch ihre zahlreichen Wettbewerbserfolge in der Musikwelt schnell einen Namen machen konnte. In der vergangenen Saison debütierte sie mit dem Konzerthausorchester Berlin und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Für ihre Debüt-CD "My Magic Flute" erhielt sie in bedeutenden Klassik-Magazinen hervorragende Kritiken. Die Soloflötistin der Bamberger Symphoniker ist seit 2012 Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik Nürnberg.

Zum Abschluss erklingt dann die berühmte Symphonie Nr. 1 D-Dur von Gustav Mahler, zu der der Meister durch Jean Pauls Dichtung Der Titan angeregt wurde.

Die Nachfrage für das ansprechende Programm in dem nach der Sanierung auch akustisch überzeugenden Kreiskulturraum ist enorm. Obwohl noch eine Zusatzreihe eingestellt wird, sind die drei Konzerte so gut wie ausverkauft.

Bis Freitagmittag versucht das Kreiskulturreferat, Kartentauschwünsche der Mitglieder zu erfüllen. Einige wenige Einzelkarten gibt es noch im Vorverkauf für 20 Euro (Schwerbehinderte 14 Euro, Schüler, Studenten, Arbeitslose 9 Euro) beim Kreiskulturreferat im Landratsamt, Güterstraße 18 (Tel. 09261/678-300 und 678-327 sowie per E-Mail gisela.lang@lra-kc.bayern.de).

Es wird gebeten, unbedingt den Vorverkauf zu nutzen, da sonst die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnete Abendkasse unter Umständen den Nachfragen nicht gerecht werden könnte. red