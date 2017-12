Konzert zum Jahresabschluss

Die Egerländer Blasmusik gastiert am Freitag, 30. Dezember, im Kursaal Bad Bocklet zum alljährlichen Jahresabschlusskonzert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Musik ist das schönste auf der Welt, und Musikant zu sein, ist Gottes Segen", sagte einst Ernst Mosch. Diese Freude an der böhmischen Blasmusik zeigen den Zuhörern die 24 Musiker und Musikerinnen der Egerländer Blasmusik. In ihrer original Egerländer Tracht werden schwungvolle Stücke aus dem Repertoire des Altmeisters dargeboten. red