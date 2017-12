Konzepte statt Aktionismus

Nur eine kurzfristige Wirkung





Die Märkte sind zunehmend von Wettbewerb und Globalisierung geprägt. Vertrieb wird unter diesen Rahmenbedingungen immer schwieriger, und viele Unternehmen suchen nach alternativen Vertriebswegen.Der Mangel an Alternativen führt gerade im Mittelstand oftmals zu "Aktionismus", der nur eine kurzfristige Wirkung erzielt. Zudem ist der klassische Vertriebsweg vieler Unternehmen austauschbar und durch den Wettbewerb leicht zu kopieren.Daher laden Landrat Thomas Bold (CSU) und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen, Roland Friedrich, im Rahmen der Wirtschaftsförderung am 23. November zum Wirtschaftsabend mit dem Thema: "Empfehlungsmarketing: Vertriebsstrategie der Zukunft" in den Pavillon der Sparkasse.Der Referent Carsten Micheel-Sprenger zeigt anhand von Praxisbeispielen aus seinem Unternehmer- und Berateralltag, wie ein Unternehmen zu einer eigenen "Vertriebsintelligenz" finden kann.Seine Konzepte "Leuchtturm-Strategie" und "Rucksack-Strategie" liefern Vertriebsimpulse, die in jedem Unternehmen sofort umgesetzt werden können. Das Empfehlungsmarketing bietet gerade dem Mittelstand eine Vielzahl von Chancen, den Vertrieb nachhaltig zu verbessern. Interessierte können sich bis zum Montag, 21. November, unter wifoe@kg.de anmelden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit der Begrüßung durch Landrat Thomas Bold und Roland Friedrich.Um 19.15 Uhr startet der Vortrag "Empfehlungsmarketing: Vertriebsstrategie der Zukunft" mit Carsten Micheel-Sprenger (CMS GmbH, Fulda), der Vertriebsprofi ist.Nach über 20 Jahren gesammelter Erfahrungen im Aufbau und in der Führung von eigenen Unternehmen sitzt Carsten Micheel-Sprenger heute auf der "anderen Seite" des Schreibtisches.