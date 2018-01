Wer mitmachen möchte, kann uns bis Anfang Juli eine E-Mail unter redaktion.bamberg@infranken.de schreiben oder einen Brief an Fränkischer Tag, Lokalredaktion, Augustenstraße 2a, 96047 Bamberg.

Bitte eine Telefonnummer angeben für den Rückruf und schon kurz schildern, was das Spezielle am eigenen Poesiealbum ist und welche Erinnerungen mit bestimmten Einträgen verbunden sind.