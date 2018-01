Königsberger brechen nach der Pause ein

Gegen den Tabellennachbarn TSV Karlstadt hielt der TV Königsberg in der Handball-Bezirksliga Unterfranken Nord wieder einmal eine Hälfte mit, verlor aber in der zweiten Halbzeit den Faden und die Partie mit 23:30 (14:15).

Der TV Königsberg erwischte einen guten Start und ging mit 3:1 in Führung. Doch zeichnete sich bereits ab, wo die große Stärke der Hausherren lag: Im Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreisspieler. Nur dem stark parierenden Torwart Tobias Valtenmeier war es zu verdanken, dass der TVK zunächst dranblieb.

Der TSV Karlstadt ließ sich jedoch vom schwachen Beginn nicht aus dem Konzept bringen und drehte das Spiel zur eigenen 6:3-Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. Nach 20 Minuten setzten sich die Gastgeber bis auf 15:10 ab. Die Königsberger fassten sich jedoch noch einmal ein Herz und verkürzten in den letzten Minuten der ersten Hälfte durch einige konsequent vorgetragenen Gegenstöße zum 15:14.

Der TV Königsberg nahm diese Dynamik jedoch nicht mit in zweite Halbzeit. Nach dem 22:17 wollte in den nächsten zehn Minuten im TVK-Angriff gar nichts mehr zusammenlaufen, und es hieß 28:17. Jetzt erlaubte sich auch der TSV Karlstadt einige Personalwechsel, so dass der TVK noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. Auf Seiten des TV Königsberg offenbarten sich einmal mehr die Unsicherheiten im Abwehrverbund und technische Fehler, vor allem im Schnellangriff.

Mit dieser Niederlage ist es amtlich, dass die Mannschaft die Debütsaison in der Bezirksliga auf dem ernüchternden achten Endrang abschließen wird. Am kommenden Samstag steht das letzte Spiel gegen den HSV Thüngersheim an. Ziel ist ein versöhnlicher Saisonabschluss zu Hause.

TV Königsberg: Valtenmeier, U. Schmidt - F. Schmidt (4), Schneider (4), Käb (4), Rausch (3), Walk (3), Rieger (1), Höche (1), Waldenmeier (1), Hofmann (1), Böhm (1), Sinner, Kupfer th