"Kleine Freunde" finden Anklang

Seit 2004 organisiert das Coburger Designforum Oberfranken (CDO) die Verleihung des Bayerischen Staatspreises für Nachwuchsdesigner. In diesem Jahr konnte n sich die Verantwortlichen - CDO-Vorsitzender Auwi Stübbe, zweiter Vorsitzender Rainer Kober, Projektleiterin Dominique Dupont, Assistentin Theresa Erhardt - gleich doppelt freuen: Die Verleihung ging nicht nur erfolgreich über die Bühne der BMW-Welt, sondern mit Nina Renth erhielt auch eine Studentin aus Coburg einen der Anerkennungspreise.

Ausgezeichnet wurde das Holzspielzeug "Nini Amici" ("Kleine Freunde"), bei dem aus verschiedenen Grundelementen verschiedene Tierfiguren zusammengesteckt werden können. Die Elemente bestehen aus Ulmenholz, verbunden werden sie mit Magneten.

Insgesamt wurden sechs Staatspreise vergeben, die jeweils mit 7500 Euro dotiert sind. Die elf Träger der Anerkennungspreise erhielten je 1000 Euro. Nina Renth wurde in der Sparte Industriedesign ausgezeichnet. Noch bis 26. März sind die prämierten Arbeiten in der BMW-Welt in München zu sehen; vom 23. bis 28. Mai sind sie während der Designtage in Coburg ausgestellt.



Kein "Mr. Handwerk"

Er war der einzige bayerische Teilnehmer im Finale, doch den Titel holte er nicht: Das Deutsche Handwerksblatt kürte gestern den "Mr. Handwerk". Steffen Voigt, 35, Schilder- und Lichtreklamehersteller aus Coburg, gehörte zu den Nominierten, setzte sich in der Endausscheidung zur Eröffnung der Handwerksmesse in München aber nicht durch. red